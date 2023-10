Manovra: al vertice serale con Meloni anche Giorgetti, Ciriani e i vicepremier

Ascolta la versione audio dell'articolo

È iniziato intorno alle 22.30 il vertice allargato ai capigruppo di Camera e Senato sulla manovra che lunedì approda in consiglio dei ministri. Prima di incontrare i capigruppo, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, insieme al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, ha esaminato il dossier con i leader della maggioranza (Maurizio Lupi per Noi con l’Italia e i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani per Lega e Fi). Presenti per Fdi Tommaso Foti e Lucio Malan, per la Lega Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, per Fi Paolo Barelli e Licia Ronzulli, per i centristi Michaela Biancofiore.

Cdm lunedì alle 9,30, sul tavolo anche Dpb e decreto fiscale

Sul tavolo del consiglio dei ministri previsto lunedì 16 ottobre è atteso il Documento programmatico di bilancio, che va inviato a Bruxelles, un primo giro di tavolo sulla legge di bilancio. Incerto il decreto fiscale collegato alla manovra. Quest’ultimo dovrebbe contenere, tra l’altro, le norme per l’avvio dal primo gennaio della global minimum tax.

Via libera allo scostamento di bilancio

L’Aula della Camera ha intanto approvato la risoluzione presentata dalla maggioranza allo scostamento di bilancio con 224 sì e 127 no. Per questa era richiesta la maggioranza assoluta dei componenti. Ok anche da parte del Senato con la maggioranza assoluta alla richiesta di autorizzazione allo scostamento di Bilancio. I voti favorevoli sono stati in questo caso 111, quelli contrari 69 e 1 astenuto.

Ok a risoluzione maggioranza

Camera e Senato hanno dato il via libera anche alla risoluzione della maggioranza con cui si dà il via libera alla Nota di aggiornamento del Def. La Camera - si legge nel testo - impegna il governo «a conseguire i saldi programmatici del bilancio dello Stato e quelli di finanza pubblica in termini di indebitamento netto/PIL, nonché il rapporto programmatico debito/PIL, nei termini e nel periodo di riferimento indicati nella Nadef 2023 e nella relazione ad essa allegata». L’impegno è inoltre a «prevedere con la manovra di bilancio: il taglio del cuneo fiscale nel 2024 sul lavoro e l’attuazione della prima fase della riforma fiscale; iniziative a sostegno delle famiglie, con particolare riguardo a quelle numerose, e della genitorialità, volte anche alla conciliazione dei tempi lavorativi con le esigenze familiari; risorse per proseguire con il percorso avviato di rinnovo dei contratti del pubblico impiego, con particolare riferimento al comparto sanitario».