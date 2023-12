Manovra, al via la settimana decisiva: in Aula del Senato il 18 dicembre

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

A ottobre la premier Giorgia Meloni e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti avevano immaginato di blindare la legge di bilancio con la richiesta di zero emendamenti: da una parte per evitare di vedere stravolto il progetto del governo in un contesto di risorse scarse, dall’altro per procedere spediti e di chiudere in fretta l’esame parlamentare. Tanto che si ipotizzava addirittura il voto finale a metà dicembre.

Corsa contro il tempo

Lo scenario dei prossimi giorni è completamente diverso: nelle ore in cui la presidente del Consiglio sarà impegnata nel Consiglio europeo più delicato dell’anno con l’Italia che cerca di spuntare regole “rispettabili” per il nuovo Patto di Stabilità, al Senato andrà in scena la battaglia sulla manovra con tempi che rischiano di avvicinarsi pericolosamente alla fine dell’anno, termine ultimo e inderogabile per evitare lo spettro dell’esercizio provvisorio, paventato dalle opposizioni.

Loading...

Si comincia a votare

Oggi dovrebbe arrivare in commissione Bilancio al Senato l’ulteriore tranche di emendamenti governativi (riguardanti il tema degli investimenti con una diversa strutturazione dei costi per il Ponte sullo Stretto a carico dello Stato e della Regione) dopo quelli su pensioni dei medici e altre categorie del pubblico impiego, fondi a Regioni ed enti locali, sicurezza.

Fissato a martedì 12 dicembre alle 10 il termine per presentare sub-emendamenti. Si entrerà poi nel vivo della discussione con le primi votazioni che orientativamente potrebbero cominciare il 13.

Dopo un cammino a ritmo lento la tabella di marcia è serrata: il cronoprogramma prevede l’avvio della discussione in Aula (fissato inizialmente per il 12 dicembre) il 18 dicembre. Il testo passerà poi alla Camera: a questo punto è scontato che il sì finale alla legge di bilancio arriverà solo tra Natale e la fine dell’anno.