Manovra: dalle ville storiche ai monopattini, la carica dei mini-ritocchi Nella lista 5 milioni per la tutela dell’ambiente alpino in Valle d’Aosta, 30 milioni per gli Lsu della Regione Calabria e oltre 4 milioni per lo sconto sulla determinazione del reddito delle partite Iva che commercializzano piante vive o prodotti della floricoltura. Due milioni nel 2020 per la ristrutturazione e messa in sicurezza del porto di Barletta di Marco Mobili e Marco Rogari

Trovato accordo su manovra, Conte: rinvio su plastic e sugar tax

Dai 300mila euro per il recupero della storica Villa Alari Visconti di Saliceto in Cernusco al milione di euro per la prevenzione del randagismo e ai 30 milioni destinati, come da tradizione, per gli Lsu della Calabria. Corrono su monopattini equiparati a velocipedi tra le piante vive del Senato le micronorme del restyling della manovra, attesi in commissione Bilancio con altrettanti microemendamenti di singoli parlamentari.

E, siccome anche un mini-ritocco può allungare la vita parlamentare, non mancano le indicazioni per far funzionare bene i telefoni cellulari in montagna, dove però bisogna fare attenzione ai cani randagi, soprattutto nelle Regioni del centro-Italia. Ecco, allora, subito pronti 600mila euro per prevenire il randagismo.

Manovra e semplificazioni

Recupero di ville storiche e musei

Del primo pacchetto di micronorme fanno parte i 300mila euro per lo sviluppo della cultura per il recupero della storica Villa Alari Visconti di Saliceto in Cernusco sul Naviglio, città europea dello sport nel 2020. E Il milione e trecentomila euro per la tutela della Badia di Santa Maria di Pattano nel Vallo della Lucania. Tra le altre richieste seicentomila euro l’anno per tre anni all’Ente delle Ville Vesuviana e due milioni l’anno per il funzionamento dei piccoli musei.

Monopattini e flusso merci nei centri storici

Il pacchetto dovrebbe contenere due milioni per la sicurezza della città di Matera e nelle città metropolitana e disciplinare il flusso delle merci in entrata nei centri storici. Con l’obiettivo della prevenzione di fenomeni Vehicle ramming attack. Tra i possibili ritocchi l’equiparazione dei monopattini ai velocipedi.

Dalle Alpi al Sud

Nella lista cinque milioni per la tutela dell’ambiente alpino in Valle d’Aosta, 30 milioni per gli Lsu della Regione Calabria e oltre quattro milioni per lo sconto sulla determinazione del reddito delle partite Iva che commercializzano piante vive o prodotti della floricoltura.

Spinta anche per un contributo di 500mila euro l’anno per la scuola di scienze Sissa di Trieste, 200mila euro per tre anni per il fondo per il Consiglio nazionale dei giovani e per il Concorso di accesso alla carriera diplomatica per 32 segretari di legazione in prova.

Con altri emendamenti arriva la richiesta di un milione l’anno per tre anni per la salvaguardia della rupe di Todi e della collina di Orvieto e di un altro milione e mezzo per far funzionare i cellulari in montagna attraverso l’installazione di tralicci telefonici. Previsti poi due milioni nel 2020 per la ristrutturazione e messa in sicurezza del porto di Barletta e altri due milioni l’anno per tre anni per la sistemazione dell’area imprenditoriale di Gioia Tauro. A integrare l’elenco dei micro-stanziamenti richiesti anche un milione per la prevenzione del randagismo, 600mila euro dei quali da destinare prioritariamente alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna.

