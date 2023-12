Manovra, voto di fiducia il 22: dalle pensioni alle micronorme, ecco come cambia il testo

Ascolta la versione audio dell'articolo

La manovra 2024 doveva essere blindata, nelle intenzioni del governo: obiettivo era passare l’iter parlamentare senza quella lievitazione di commi che aveva caratterizzato tutti gli iter passati delle leggi di Bilancio. E se probabilmente questa lievitazione non ci sarà, delle modifiche, con il placet del governo, saranno comunque introdotte con il voto finale (con fiducia) atteso al Senato per il 22 dicembre. E in materie non di secondaria importanza: pensioni, Ponte sullo Stretto, Imu, polizze catastrofali, fino alle immancabili micronorme.

Pensioni

Pensioni di vecchiaia e diritti acquisiti salvati fino al 31 dicembre di quest’anno per medici e infermieri (oltre che per ufficiali giudiziari e maestri) e “stretta” limitata solo ai pensionamenti anticipati (al di là dell’età anagrafica). E un nuovo meccanismo per ritardare l’accesso alla pensione da un mese a sei per tutti. In sintesi, sono preservate le pensioni di vecchiaia e penalizzate le anticipate. Con gli emendamenti, le pensioni di vecchiaia saranno escluse dalla stretta prevista in manovra per medici, dipendenti di enti locali, maestri e ufficiali giudiziari ma saranno invece penalizzate quelle anticipate. In ogni caso non rientreranno nelle nuove disposizioni tutte le pensioni di coloro che maturano i requisiti entro il 2023.

Ponte sullo Stretto

Prevista una rimodulazione dei fondi stanziati per il Ponte sullo Stretto, con una riduzione degli oneri a carico dello Stato di 2,3 miliardi (su un totale di circa 11,6 miliardi al 2032). Le risorse risparmiate dallo Stato vengono recuperate dal Fondo di sviluppo e coesione: 718 milioni arrivano dalla quota del fondo destinata alle amministrazioni centrali e 1.600 dalla quota destinata alle regioni Calabria e Sicilia.

Imu

Più tempo ai Comuni per fissare le aliquote Imu. Si tratta di piccoli comuni, 213 ( gran parte municipi sotto i 20 mila abitanti e solo 5 comuni oltre i 20 mila), che non avevano presentato in tempo le delibere con calcolo aliquota Imu 2023. Solo per il 2023, in deroga alla normativa vigente, le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe “sono tempestive - si legge - se inserite nel portale del federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023”. Di conseguenza, il termine per la pubblicazione delle delibere, ai fini dell’acquisizione della loro efficacia, è fissato al 15 gennaio 2024. La norma, che rimanda quindi le scadenze del 14 e 28 ottobre, ha un impatto sui cittadini, chiamati a versare la seconda rata dell’Imu entro il 18 dicembre. Se le nuove aliquote comporteranno una differenza positiva, i contribuenti saranno di nuovo chiamati alla cassa entro il 29 febbraio 2024 (senza sanzioni e interessi). Nel caso di una differenza negativa, il rimborso è invece “dovuto secondo le regole ordinarie”.

Polizze catastrofali / 1

Le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo assicurativo per le aziende avverranno attraverso decreti del ministro dell’Economia e quello delle Imprese e del made in Italy. Lo prevede un emendamento dei relatori alla manovra depositato in commissione Bilancio del Senato e che apporta alcune modifiche all’articolo 24 della legge di bilancio che istituisce l’obbligo, per le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali direttamente causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.