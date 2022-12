Manovra/Iva dimezzata su case “green” acquistate dai costruttori

Arriva lo sconto fiscale del 50% sull'Iva per l'acquisto di abitazioni in classe energetica A e B. La misura, finalizzata a favorire la ripresa del mercato immobiliare, prevede, ai fini dell'Irpef una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, del 50% dell'importo corrisposto per l'Iva per gli acquisti di unità immobiliari a destinazione residenziale, comprate direttamente dalle imprese costruttrici, entro il 31 dicembre 2023. Ed è ripartita in 10 quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi

6/16 8/16 Menu