Manovra/Per 18enni doppio bonus cultura fino a 1000 euro, per reddito e merito

Via libera al restyling della App18, il bonus per i 18enni: al suo posto arrivano due nuovi bonus, basati sul reddito e sul merito Per i maggiorenni arrivano una 'Carta della cultura Giovani', per i residenti nel territorio nazionale appartenenti a nuclei familiari con Isee fino a 35mila euro, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del compimento di 18 anni; e una 'Carta del merito' per chi si è diplomato con 100 centesimi. Valgono 500 euro ciascuna e sono cumulabili

10/16 12/16 Menu