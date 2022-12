Manovra/Superbonus: ok proroga Cila al 31/12 per incentivo al 110%

Per i condomini arriva la proroga fino al 31 dicembre 2022 dei termini per presentare la Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) per poter beneficiare del superbonus al 110%. Lo prevede un emendamento alla manovra approvato dalla commissione Bilancio della Camera. Ma per beneficiare della riapertura dei termini per le Cilas fino al 31 dicembre occorre che le delibere assembleari che hanno approvato l'esecuzione dei lavori devono risultare approvate entro il 18 novembre, data antecedente l'entrata in vigore del decreto aiuti quater

