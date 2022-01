Manpower: per il 69% delle aziende serve il green pass rafforzato per il lavoro

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Le aziende italiane «chiedono che siano poste in essere le scelte necessarie affinché quest’ultima ondata non interrompa la ripresa in atto», dice Stefano Scabbio, southern Europe president di ManpowerGroup. E tra queste scelte ci sono l’obbligo del green pass rafforzato al lavoro e, dove possibile, lo smart working.

Dall’indagine ManpowerGroup Employment Outlook Survey (MEOS) emerge che il 69% delle aziende ritiene che il vaccino debba essere requisito essenziale per poter accedere al posto di lavoro. Di queste, il 53% ritiene che debba essere obbligatorio per tutti, a fronte del 16% per il quale l’obbligatorietà deve valere per alcuni ruoli, ma non per tutti. Il 14% dei datori di lavoro pensa che sia loro responsabilità promuovere la necessità di vaccinarsi ma non concordano con l’obbligo.

Loading...

Dalla ricerca ManpowerGroup è il manifatturiero il settore con la maggior presenza di imprese favorevoli all’obbligo vaccinale, al pari di scuola e sanità con il 75%. Seguono banche, assicurazioni e real estate (71%), l’Information Technology, telecomunicazioni, media, comunicazione, commercio e retail (69%), ristorazione e hotel (59%) e costruzioni (62%). Chiude il settore non-profit con il 50%.

Se da un lato il certificato verde rafforzato viene considerato necessario, non è tuttavia l’unica misura che serve. Scabbio osserva infatti che «un altro fattore molto importante per continuare a garantire la continuità ricercata è il lavoro ibrido, il mix di smart working e lavoro in presenza che, dove è possibile, oggi permette a molte persone di continuare a lavorare con la massima sicurezza possibile. Anche su questo si è concentrata la nostra indagine, che ha evidenziato come la maggior parte delle aziende ha già attivato smart working o lavoro ibrido nelle aree che lo consentono: il 57% delle aziende, infatti, dichiara che potranno usufruire dello smart working i ruoli delle divisioni finance e contabilità, It, amministrazione e risorse umane».