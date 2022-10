Mansioni e controlli: l’algoritmo che regola il lavoro va comunicato ai dipendenti

Gli strumenti coinvolti

Il chiarimento non sembra sufficiente a risolvere le numerose incertezze generate dalla normativa rispetto alla tipologia di sistemi ai quali è applicabile. Se, infatti, da una parte, non ci sono dubbi sulla obbligatorietà dell’informativa qualora i sistemi siano interamente automatizzati, più difficile appare delineare il concetto di «accessorietà» dell’intervento umano. Le Linee Guida adottate dai Garanti della Privacy a proposito dei trattamenti automatizzati (vers. 6/2/2018) stabiliscono che il titolare non può eludere la normativa attraverso coinvolgimenti umani fittizi.

Si pensi, ad esempio, a tutti quei casi in cui un’azienda usa sistemi di selezione automatizzata, anche online, o comunque algoritmi utili a scremare i curricula in vista del procedimento di selezione del personale. Se il procedimento di selezione avviene esclusivamente tramite un software che simula ed elabora le conversazioni umane (chatbot), siamo certamente in presenza di un sistema del tutto automatizzato per il quale si dovrà procedere con l’informativa. Diversamente, se nel processo di selezione del personale si inserisce un intervento umano con potere decisionale, perché tenuto a valorizzare vari fattori nell’assumere la decisione finale (ad esempio, delle capacità di problem solving del candidato, delle sue esperienze lavorative pregresse, dall'attitudine al lavoro di team), la determinazione aziendale non sarà basata esclusivamente sul trattamento automatizzato e viene meno l’obbligo di informativa.

In seguito al chiarimento ministeriale pare dunque potersi escludere l’obbligo di informativa ogni volta che l’intervento umano non costituisca un semplice gesto simbolico, essendo invece attuato da un delegato aziendale che dispone dell’autorità e della competenza per assumere la decisione finale.

Al contrario, ci si muove nel perimetro dei sistemi automatizzati, in presenza di algoritmi utili a determinare l’assegnazione di specifiche mansioni in base al curriculum vitae del lavoratore, all’esperienza, al rendimento professionale o ad altri parametri calcolati secondo un determinato schema (come nel caso degli algoritmi che regolano le prestazioni dei lavoratori delle piattaforme digitali). In questo caso, sarà necessaria un’informativa ad hoc, anche qualora nel processo si inserisca un intervento umano che, in assenza di discrezionalità, non incida in alcun modo sulla decisione finale.

I casi Possibili

Il sistema Usato

Algoritmo che determina l’assegnazione di mansioni in base a parametri calcolati secondo un determinato schema (curriculum, rendimento, esperienza, conoscenze linguistiche).