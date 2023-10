Mantovano, la Costituzione è la bussola nei rapporti esecutivo-magistratura

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Non compete alle Corti né l’invenzione del diritto né la teorizzazione della maggiore idoneità della procedura giudiziaria a comporre quei conflitti che richiedono esercizio di discrezionalità politica, né la sostituzione a organi nazionali o sovranazionali nel qualificare le relazioni fra gli Stati e ciò per doveroso rispetto sia dei parametri costituzionali, sia del mandato ricevuto da chi, a scadenze periodiche, esercita il diritto di voto. Compete alle Corti esprimersi in nome del popolo italiano, non in vece del popolo italiano. Il parametro per il giudice non è la condivisione o la non condivisione dei contenuti della norma che è chiamato ad applicare: a meno che non dubiti motivatamente della sua coerenza con la Costituzione». Lo ha detto il sottosegretario, Alfredo Mantovano a Palermo, parlando nel corso del convegno ’Giustizia al servizio del Paese’, organizzato dalla magistratura contabile a Palazzo Sclafani a Palermo. Al convegno ha preso parte anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Costituzione bussola in rapporti esecutivo-magistratura

«Ritengo difficile lasciare fuori dalla porta incomprensioni sorte tra esecutivo e settore delle giurisdizioni. Negli ultimi decenni le hanno avute quasi tutti i governi. Prenderle in considerazione significa non enfatizzare le polemiche, ma porsi nella prospettiva di superare conflitti che non fanno bene a nessuno. E se la dialettica tra le istituzioni è per molti aspetti fisiologica, la bussola per l’ordinato svolgimento dei rapporti tra esse è la nostra Costituzione. La professionalità, l’indipendenza, l’imparzialità dei giudici che controllano l’attività dell’amministrazione, dirimono le controversie, giudicano le responsabilità dei cittadini, sono garanzia di qualità e di obiettività del giudizio», ha detto Mantovano. Al convegno è presente il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. «È superfluo ricordare - prosegue - che la Costituzione pone le scelte del legislatore in una posizione di preminenza rispetto all’intervento giudiziario, con un solo fondamentale limite: la conformità alla stessa carta, la cui verifica compete alla consulta», conclude Mantovano.

Nordio, la riluttanza a investire in Italia costa una perdita del 2% del Pil

«Nei miei numerosi incontri con i colleghi ministri e vari ambasciatori, è emersa l’unanime riluttanza a investire in Italia a causa della lentezza dei processi e della incertezza del diritto - ha detto il ministro della Giustizia Nordio - Questa semi-paralisi ci costa una perdita del Pil del 2%. Dobbiamo invertire questa tendenza, trasformando quella che Amleto chiamava ’the law’s delay’, i ritardi delle leggi, in leva di crescita per il futuro. Non a caso, l’Europa ha inserito le riforme della giustizia tra le condizioni essenziali per ottenere i fondi del Pnrr».

Pnrr opportunità unica

In questo «irripetibile momento storico, in cui il Paese ha la possibilità di compiere un significativo balzo in avanti - ha detto Nordio - le tre magistrature, ciascuna nel suo ruolo, devono dunque attuare il massimo sforzo per contribuire allo sviluppo del sistema-Paese, assicurare il corretto rapporto tra potere pubblico, cittadini e imprese, nell’ambito di una pubblica amministrazione efficiente, trasparente e imparziale. Un agire congiunto che consentirà di cogliere fino in fondo le occasioni del Recovery plan e tenere i fondi Pnrr lontani da appetiti illeciti». L’attuazione e il successo del Pnrr, ha detto Nordio, «non è una vittoria o una sconfitta di un Governo o dell’altro, ma un’opportunità unica».