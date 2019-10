Manuali di viaggio, dalle antiche mappe al QR code Fu l’artista olandese Erhard Reuwich a illustrare il primo best seller di viaggio del 15° secolo in mostra al British Museum. Ora ci si affida alle app e alla realtà aumentata di Donata Marrazzo

Peregrinatio in Terram Sanctam

Com'era la Terra Santa alla fine del ‘400? Come venivano rappresentati i luoghi, gli scorci, i panorami? Prima del viaggio a Gerusalemme di Bernhard von Breydenbach, canonico di Magonza, della città non esistevano raffigurazioni realistiche: il quartiere ebraico, quello armeno (di epoca bizantina), cristiano e musulmano, con la Cupola della Roccia al centro sono stati disegnati per la prima volta dall'olandese Erhard Reuwich, che in quegli anni viaggiò con l'ecclesiastico tedesco, visitando molte altre località, Iraklion (Candia), ad esempio, Modoni (costa ionica del Peloponneso), Rodi, Venezia, Corfù e Parenzo.

Peregrinatio, folio 64

«A cinque leghe di distanza da Gerico in direzione sud-ovest sta Segor, cittadella sotto il monte Engaddi. Fra questo monte e il Mar Morto sta la statua di sale, in cui fu tramutata la moglie di Lot (Genesi, cap. 19). Ma per vederla occorre affrontare molte fatiche. Infatti il Mar Morto misura, nella latitudine che si stende da est a ovest, sei leghe», si legge nel “folio 64”. In fondo alla pagina, il “Mare di Sodoma” (Mar Morto) nell'incisione colorita dell'edizione originale della guida, visto dal lato della Giordania. E sullo sfondo, Gerusalemme.

Il primo diario di viaggio

Le mappe dell'artista olandese - ovvero le vedute delle città del Mediterraneo - furono date per la prima volta alle stampe insieme al libro firmato da von Breydenbach: in poco tempo, “Peregrinatio in Terram Sanctam”, praticamente un manuale di viaggio del XV secolo, con informazioni religiose, storiche, culturali, corredato dalle dettagliate illustrazioni di Reuwich, divenne un “best seller”. Quell'antica edizione è ora esposta al British Museum (fino al 26 gennaio 2020), all'interno della mostra “Inspired by the East: how the Islamic world influenced Western art”, organizzata in collaborazione con il Museo delle arti islamiche della Malesia, dove si sposterà, a Kuala Lumpur, dal 20 giugno al 22 ottobre prossimi.

L'esposizione al British Museum

L'esposizione rilegge (e rivaluta) l'Orientalismo, raccontando – anche con opere contemporanee - secoli di scambi culturali tra Oriente e Occidente, attraverso ceramiche, fotografie, vetri, gioielli, abiti. E con un'attenzione particolare a viaggiatori e pellegrini appassionati di siti biblici.

Fra le mappe della “Peregrinatio” c'è anche una magnifica veduta di Venezia, dove il viaggiatore tedesco e l'artista olandese sostarono per tre settimane. Così fu possibile a Reuwich eseguire tutti i disegni della città.