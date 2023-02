Manutentore, farmacista, impiantista, la top ten dei lavoratori più cercati nel 2023

Ascolta la versione audio dell'articolo

Impiegati degli uffici acquisti, manutentori, farmacisti, impiantisti diventano i protagonisti delle domande che arrivano dal mercato del lavoro che appare piuttosto dinamico. Questo lo dicono le migliaia di annunci che vengono postati ogni giorno sui portali, così come il trend ancora positivo rappresentato dalle agenzie del lavoro. Analizzando le offerte che arrivano su Indeed, tra i principali portali a livello globale di cui tenere conto per chi cerca e offre lavoro, se ci limitiamo all’area impiegatizia le maggiori opportunità - 3 posizioni su 10 - sono nell’area delle risorse umane, sia per il recruitment e le varie attività legate alla gestione del personale, sia per la gestione amministrativo finanziaria

La ricerca di un nuovo lavoro

Secondo il portale che ha fatto un’analisi tra mille lavoratori, un italiano su 3, con percentuali che arrivano al 42% nella fascia di età tra i 25 e i 34 anni, sta pensando a una nuova carriera, L’analisi degli annunci da parte datoriale fa dire che le occasioni non mancano ma i fabbisogni sono abbastanza ben definiti.

I primi tre ricercati

Al primo posto troviamo l’impiegato dell’ufficio acquisti che tanto per intenderci prepara gli ordini, tiene traccia degli acquisti e delle forniture e, parallelamente, gestisce le richieste di informazioni sugli ordini. Servono, spiegano da Indeed, buone capacità organizzative, di comunicazione e di negoziazione. Al secondo posto ci sono i manutentori elettromeccanici e meccanici, ossia i responsabili della manutenzione e della riparazione di vari tipi di macchinari o meccanismi elettrici. Le caratteristiche necessarie includono la capacità di risolvere i problemi, la conoscenza tecnica dei macchinari coinvolti e una buona conoscenza delle norme di sicurezza. Al terzo posto c’è il farmacista che nel post pandemia è diventato una risorsa ancora più vitale.

La top ten

Al quarto posto troviamo l’hr generalist, ossia il responsabile della gestione quotidiana del reparto Risorse Umane. Tra le sue mansioni le assunzioni e i colloqui con il personale, la gestione dei benefit e delle ferie annuali e l’applicazione delle politiche aziendali. Si tratta di un ruolo che richiede buone capacità relazionali, conoscenze tecniche in materia di diritto del lavoro e grande organizzazione. Segue l’impiantista che si occupa dell’installazione di aggiornamenti tecnici, di elementi costruttivi essenziali e di aspetti progettuali in diversi contesti dall’installazione di sistemi informatici, alla climatizzazione, alla carpenteria. C’è poi il progettista elettrico che crea e progetta impianti elettrici, esaminando le esigenze elettriche di nuovi edifici o ristrutturazioni e il modo migliore per dotarli di un impianto elettrico funzionante. Spesso assistono progetti di costruzione e utility che lavorano con le reti pubbliche e nella maggior parte dei casi sono ingegneri elettrici. L’elettrico è un settore dove c’è molta richiesta soprattutto nella distribuzione, come dice l’accordo che è stato raggiunto da E-Distribuzione che nell’arco di un anno assume quasi 3mila tra tecnici e operai. Al settimo posto arriva il consulente delle risorse umane, all’ottavo il payroll specialist che assicura che le buste paga dell’azienda vengano gestite in modo efficiente e che i dipendenti vengano pagati correttamente e puntualmente. Al nono c’è l’addetto alla pianificazione della produzione che è responsabile di garantire l’accuratezza e la tempestività del processo di produzione. Un processo che può includere l’attenzione ai materiali e ai beni necessari nella fase di produzione e la garanzia che lo spazio di lavoro sia sottoposto a una adeguata manutenzione al fine di ottenere prestazioni ottimali. A chiudere la top ten c’è il contabile senior che analizza i documenti e i rapporti finanziari di un’azienda e supervisiona i rendiconti contabili. Una posizione di grande responsabilità che richiede la certificazione del CNDCEC per poter essere esercitata.