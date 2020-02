L’A6 inaugura il viadotto ricostruito ma un’ispezione rileva molte criticità. Ecco cosa manca per viaggiare sicuri e senza code Viadotti datati e fragili, saranno demoliti e rifatti. Nel frattempo, per evitare crolli, ci si affida ai sensori. Che per il superispettore ministeriale non bastano di Maurizio Caprino

(ANSA)

4' di lettura

L’inaugurazione del nuovo viadotto Madonna del Monte chiude solo una parentesi dei problemi strutturali dell’A6: altri viadotti di quell’autostrada vanno ricostruiti, perché inadeguati rispetto ai carichi attuali e bisognosi di troppa manutenzione. E infatti in qualche caso i cantieri sono già stati aperti, in qualche altro sono stati programmati. Ma nel frattempo possono essere necessarie limitazioni al traffico, per evitare il rischio di crolli.

Infatti, lo stesso Madonna del Monte è crollato (domenica 24 novembre 2019) durante forti piogge a causa di una frana che pare essere stata imprevedibile. Ma in passato aveva avuto bisogno di rinforzi che furono solo parziali.

Il viadotto crollato dopo essere stato travolto da una frana sulla A6 all'altezza di Altare (Savona). ANSA/ US VIGILI DEL FUOCO

Demolizioni programmate e limitazioni al traffico

A gennaio il “superispettore” del ministero delle Infrastrutture (Mit), Placido Migliorino, ha controllato altri tre viadotti dell’A6 Torino-Savona gestita da Autofiori (gruppo Gavio) di cui è stata già programmata la demolizione. Anche in questi casi è emersa la necessità di imporre il restringimento a una sola corsia per carreggiata e una distanza minima di 100 metri tra mezzi pesanti. Problemi rilevanti anche allo svincolo di Altare.

In caso contrario, date le condizioni delle opere, non ci sarebbero sufficienti garanzie che non si ripetano crolli come quelli che hanno segnato la storia delle infrastrutture italiane negli ultimi anni. Anche per questo Migliorino - che sta svolgendo controlli quotidiani giorno e notte, dividendosi soprattutto tra Liguria, Piemonte e Abruzzo - tornerà anche sull’A6 per verificare altri viadotti.

Il sistema non funziona

Se il Mit si fosse organizzato meglio e avesse reso operativa l’Ansfisa (l’agenzia di controllo anche strutturale su tutte le infrastrutture voluta in gran fretta dalla politica dopo il crollo del Ponte Morandi), molte altre opere sarebbero state già sottoposte a verifica. Invece, in attesa che lo Stato si prenda il controllo della situazione, ci si deve rimettere alle ispezioni fatte direttamente dai gestori (che formalmente hanno la piena responsabilità, articolo 14 del Codice della strada).