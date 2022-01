Mappa Mise sull’automotive: a rischio 101 componentisti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il rifinanziamento degli incentivi per il settore auto è stato il grande assente della legge di bilancio. Un piano strutturato per tutto il comparto ancora non c’è e le recenti conclusioni del Comitato interministeriale per la transizione ecologica sull’abbandono dei motori termici entro il 2035 (ed entro il 2040 per i veicoli commerciali leggeri), seppure non vincolanti sono state criticate dall’industria italiana.

La filiera dell’automotive entra nel 2022 con troppe incertezze e un ricorso alla cassa integrazione praticamente raddoppiato rispetto al 2019. In questo scenario il ministero dello Sviluppo economico (Mise) calcola gli impatti della riconversione industriale e valuta nuovi interventi, anche per i concessionari.

Le imprese a rischio

I tecnici dell’esecutivo hanno definito con il supporto delle associazioni di settore il perimetro delle aziende della componentistica che il passaggio ai nuovi motori, accelerato dalle ambiziose regole Ue, sta mettendo in ginocchio. Sono 101 le imprese considerate più a rischio, in pratica il 17% di quota dipendenti e mercato nazionale.

L’analisi condotta dal ministero guidato da Giancarlo Giorgetti sugli impatti industriali della decarbonizzazione fotografa una situazione in cui i moduli con maggiore discontinuità tecnologica sono quelli legati al settore electronics (sensori, centraline, software). Ma ovviamente il comparto powertrain a combustione interna è quello che subirà in maniera più dirompente la transizione, con un taglio del numero di componenti necessari dell’85% (da 1400 a 200). I moduli chassis/interiors e exterior (asse, sterzo, sospensioni, freni, pneumatici, parti di carrozzeria, sedili, cruscotto eccetera) sono invece quelli per cui ci sarà minore variazione.

Il problema è che la componentistica italiana - complessivamente composta da 2.200 imprese, con 161mila dipendenti e un fatturato di 45 miliardi - appare poco preparata nei settori emergenti (appena il 5% del mercato) e molto nel powertrain tradizionale (45%) che da solo esprime 900 aziende con 80mila addetti. Nei segmenti diesel e benzina del powertrain ci sono in particolare 101 aziende, con quasi 26mila dipendenti, considerate a rischio, perché più esposte ai tempi serrati dalla conversione ecologica, alla mancanza di competenze e alla competizione di concorrenti cinesi o americani che potrebbero giocare con un quadro regolamentare diverso.