Mappe del’Inquietudine nella terza Biennale di Fotografia di Chennai

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

S'intitola “Mappe dell'Inquietudine” la terza edizione della Biennale di Chennai, metropoli indiana di quasi cinque milioni di abitanti conosciuta come Madras sino alla fine degli anni novanta del secolo scorso. Prevista per il dicembre 2020, come molti altri eventi é stata rinviata di un anno esatto causa pandemia da Covid-19, inaugurando infine lo scorso 9 dicembre in una forma ibrida: in presenza nelle quattro sedi principali con ingressi contingentati, e online, grazie a tour condotti dagli stessi curatori, formula che permette la sua fruizione anche a un pubblico internazionale.



La mappa della storia

Visitabile sino al 6 febbraio 2022, propone le opere di ben 34 artisti, in maggioranza indiani – alcuni di questi li troveremo in una mostra dedicata all'India in programma a Trieste, al Magazzino delle Idee nell'autunno 2023 – con altri interessanti autori internazionali. La curatela è stata affidata a un team composto da due curatori indiani e due tedeschi: Arco Datto e Bhooma Padmanabhan, Boaz Levin e Kerstin Meincke, scelta che vuole sottolineare la volontà dell'istituzione promotrice, Chennai Photo Biennale Foundation, di “allargare” il dibattito a una visione condivisa, indagando temi di stretta attualità per il subcontinente indiano come per il mondo intero.

Loading...

Nello statement di presentazione del progetto, i curatori specificano come il titolo della Biennale derivi “dalla storia della città, sede del Grande Rilievo Trigonometrico del 1802, primo tentativo coloniale di misurare e mappare il subcontinente, e dalla successiva pubblicazione dell'atlante in otto volumi intitolato “The People of India”, pubblicato tra il 1868 e il 1875, una sorta di esercizio di sorveglianza imperiale dopo la ribellione del 1857.

L'India a nudo alla Biennale di Chennai Photogallery10 foto Visualizza

Il passato ritorna

Con oltre 400 fotografie etnografiche di tribù e caste locali, organizzato dal Dipartimento Politico e Segreto, le fotografie dell'atlante divennero un mezzo per documentare e classificare la presunta lealtà dei sudditi classificati in tribù e caste. La Società Fotografica di Madras, una delle prime istituzioni di questo tipo al mondo è stata fondata nel 1857. Quanto il vissuto post-coloniale sia oggi uno dei temi dominanti nel panorama culturale indiano è facilmente riscontrabile nella produzione artistica contemporanea di autori appartenenti a generazioni fra loro anche distanti. Un'eredità difficile da assimilare e dalla quale pare quasi impossibile alienarsi tant'è che periodicamente si riversa, mutata e adattata, sulla vita politica e sociale dell'India moderna rinnovando i medesimi errori allora commessi, di discriminazione e settarismo anzitutto, oggi principalmente rivolti verso le minoranze musulmane.

Le ferite ancora aperte

Non stupisce dunque l'impegno profuso da diversi autori nel riprendere eventi del passato per mostrarli come monito e rammentare al tempo stesso quanto alcune istanze siano ferite ancora aperte e laceranti, destinate a ripetersi in un Paese tanto grande e così densamente popolato da decine e decine di etnie fra loro anche molto differenti, per lingua, usi, costumi, religione. Gauri Gill raccoglie testimonianze di amici e colleghi artisti sui tragici eventi del 1984, quando fu attaccata brutalmente la comunità sikh a Tilak Wihar, un quartiere di New Delhi, e utilizza questi ricordi come “didascalie” alle immagini allora realizzate ma che non vennero mai diffuse pubblicamente; Rohit Saha raccoglie in un libro fotografie di “paesaggi” ove tra il 1979 e il 2012 sono stati compiuti 1.528 omicidi mai realmente risolti, definiti ufficialmente come “scontri fittizi” con le Forze Armate; Siva Sai Jeevanantham indaga sui desaparecidos nello stato del Jammu e Kashmir ove l'autonomia dei residenti è stata via via erosa a favore di quella che viene definita dall'artista come “occupazione istituzionale”; Soumya Sankar Bose riprende il tragico massacro di Marichjhapi del 1979, quando migliaia di rifugiati bengalesi di casta inferiore vennero uccisi nel tentativo di resistere sull'isola di Marichjhapi, dove erano stati sfollati dall'India centrale per venir nuovamente rimandati negli aridi territori interni al fine di non compromettere le prospettive di ripresa economica di quella zona: “dobbiamo guardarci intorno, ammonisce Sankar Bose, le cose in India non sono affatto cambiate”.