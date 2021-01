Mappe, voci, libri: un’offerta multimediale

Restano in edicola, in abbinamento non obbligatorio con il quotidiano, e anche in libreria, i due volumi che Il Sole 24 Ore ha voluto per questo Giorno. Il primo, A stasera e fai il bravo di Salo Muller, tradotto per la prima volta in Italia, è la storia del piccolo Salo, orfano a 6 anni perché i genitori sono stati deportati e uccisi ad Auschwitz. Vive nascosto dalla resistenza olandese, soffre e resiste fino alla liberazione. Gli incubi restano ma torna alla vita diventando il fisioterapista dell’Ajax di Johan Cruijff e ora con la sua battaglia contro le ferrovie, colpevoli di aver portato le vittime a morire. Il libro di Muller sarà presentato il 28 gennaio (ore 18,30) nell’ambito degli incontri organizzati dalla Fondazione Memoriale della Shoah di Milano e sarà visibile sul sito del Sole. L’altro libro è Tana libera tutti (editore Up Feltrinelli), la storia di Sami Modiano, scritta da Walter Veltroni con ritmo, sensibilità e tempi da ragazzi.