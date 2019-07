«Mappiness», l’app che misura la nostra felicità-infelicità nel lavoro

Al di là delle questioni tecniche, che pure si potrebbero sollevare, per qualificare questi risultati, o delle questioni definitorie di termini come “lavoro”, “felicità”, “benessere-soggettivo”, etc., il paradosso, probabilmente, mette in luce due elementi: da una parte che forse abbiamo creato troppi lavori “sbagliati”.

Troppe occupazioni che vanno contro le nostre aspirazioni più profonde. Lavori inutili e de-umanizzanti, individualmente e socialmente. Ma poi c'è anche un secondo aspetto che attiene ad un elemento fondamentale della stessa natura umana, probabilmente ancora poco compreso e certamente non incluso adeguatamente nel discorso economico, anche quando questo si occupa di happiness e dintorni. In una frase potremmo sintetizzare questo elemento dicendo che non sempre ciò che ci piace ci rende felici e, simmetricamente, non sempre ciò che ci costa ci rende infelici. L'eudaimonia aristotelica che spesso, erroneamente, traduciamo con il termine “felicità”, rappresenta più propriamente, il concetto di “fioritura umana”. Per “fiorire” come persone, per essere felici in questo senso più integrale, occorre sviluppare quanto più è possibile le proprie potenzialità. Ecco perché un atleta che suda e fatica ogni giorno per anni in attesa di un momento di “compimento”, può dirsi felice.

E così uno studente o uno scienziato, un esploratore o un artista che con fatica, sacrificio e pazienza, percorrono un cammino che li porterà, forse, al risultato sperato. Possiamo dire che la felicità derivi solo dall'ottenimento del risultato? Certamente no, la felicità si trova anche nel cammino, nella preparazione del “compimento”. Ecco perché, mi pare, che non si possa comprendere appieno il significato vero del lavoro, né solo con la prospettiva psicologica, né con quella economica; perché il lavoro, come ogni questione umana, è questione vitale e complessa, ma soprattutto perché il lavoro, per dirla con Simone Weil, come “l'iniziativa e la responsabilità, il senso di essere utile e persino indispensabile, sono bisogni vitali dell'anima”.