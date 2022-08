L'idea di Carlo Calenda di riportare Mario Draghi alla guida dell'esecutivo è stata una delle cose che non ha fatto avere dubbi sull'adesione ad Azione da parte di Mara Carfagna. La cifra di un cambiamento per molti versi doloroso, ma necessario, sta nel recuperare lo spirito della stagione alle spalle. “Noi vogliamo garantire continuità, non vogliamo salti nel dubbio, abbiamo chiaro cosa vuol dire avere un governo serio e rispettabile”. E Calenda “è stato l’unico ad avere detto abbiamo il migliore in assoluto, lavoriamo per tenerlo a Palazzo Chigi”

