Mara Carfagna, dalla “Domenica del villaggio” a leader di Voce libera

L’impegno sulla parità di genere

Il 13 marzo 2018 partecipa alla 63ª sessione della Commissione delle Nazioni Unite sulla condizione femminile in rappresentanza dell'Italia e della Camera intervenendo sul tema empowerment femminile, nel corso della giornata promossa dall'Unione interparlamentare e da 'Un-Women' dedicata alla parità di genere. Il 3 aprile 2019 la Camera dei Deputati approva l'emendamento Carfagna al ddl “Codice Rosso”, che introduce in Italia il reato di matrimonio forzato e l'istituzione di un fondo per le famiglie affidatarie di orfani di femminicidio.

Coordinatrice con Toti

Il 19 giugno dello stesso anno Berlusconi sceglie la Carfagna e il Presidente della Liguria Giovanni Toti come coordinatori di Forza Italia: avranno la responsabilità di coordinare l'organizzazione del partito, sulla base delle indicazioni di Berlusconi, e di curare anche il coordinamento di un gruppo al quale verrà affidato l'incarico di redigere una proposta di modifica statutaria da presentare al congresso nazionale. Il 1º agosto 2019 Berlusconi decide di nominare un nuovo coordinamento di presidenza composto da 5 persone, tra cui anche la Carfagna, che andrà a sostituire i 2 coordinatori, ma Carfagna non accetta l'incarico.

Il lancio di Voce libera

Esponente dell’ala “liberal” e “moderata” del partito, sempre più insofferente alle politiche sovraniste salviniane, lancia a metà dicembre l’associazione “Voce libera” (nel comitato scientifico l'ex mister Spending Review Carlo Cottarelli). «Il nostro obiettivo - spiega - sarà rivitalizzare l’area di centrodestra. Berlusconi sa, perché gliel'ho detto, che non è assolutamente mia intenzione fare strappi, che intendo rimanere min Forza Italia che è casa mia». E ancora: «Non siamo i nuovi responsabili che sosterranno il Conte bis. Questa associazione si propone di dare voce all’Italia moderata, liberale, riformista, europeista, e quindi aderirà chiunque ne condivida spirito e obiettivi. Ci saranno anche persone aderenti a partiti diversi, ma sempre appartenenti a questo perimetro ideale». Negati i contatti con Renzi e Calenda: «Stiamo ricevendo già tante adesioni anche oltre Fi, ma tutto abbiamo in mente fuorché dar vita a un progetto di 'responsabili per Conte'. Io - chiosa - non sosterrò mai questo governo».

Voce libera' inutile? Fu detto anche su stalking..

Alla presentazione venerdì 20 dicembre in Camera di Commercio a Roma, la vicepresidented della Camera, a chi le chiede un commento alle parole di Berlusconi, che aveva bollato come “inutile” la sua associazione, chiosa: «La nostra associazione nasce per aggregare e non per dividere. Mi hanno fatto notare ieri che mi fu detto che stavo facendo una cosa inutile anche quando presentai la legge sullo stalking, una delle cose di cui vado più fiera. Lo prendo come un augurio dunque...».