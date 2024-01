Maradona, accolto il ricorso degli eredi sulla presunta evasione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Accolto il ricorso degli eredi di Diego Armando Maradona, relativo ad una presunta evasione fiscale di circa 37 milioni di euro. Una vertenza legata ai compensi versati dal Napoli al campione argentino nella seconda metà degli anni Ottanta: nei pagamenti dei diritti di immagine su conti esteri (in Liechtenstein) da parte di due società straniere si configurò un’evasione fiscale, all’epoca di 40 miliardi di lire, poi lievitata negli anni a 37 milioni di euro, più di metà dei quali in interessi di mora. La sezione tributaria della Cassazione, con l’ordinanza 161, ha annullato con rinvio la sentenza impugnata rimandando tutto alla commissione tributaria della Campania, che dovrà esprimersi nuovamente sulla vicenda. Lo stesso Diego Armando Maradona aveva impugnato i provvedimenti con i quali l’Agenzia delle Entrate, nel 2015, aveva rigettato le istanze di autotutela che riguardavano le pretese del fisco per Irpef, oltre alle sanzioni e agli interessi, per gli anni di imposta dal 1985 al 1990.

Il condono del calcio Napoli



La richiesta del campione argentino era basata sull’estensione, a favore del contribuente, quale sostituito, del condono previsto dalla legge n. 289 del 2002, al quale aveva avuto accesso, per la stessa pretesa erariale, il sostituto d’imposta società Calcio Napoli.La Commissione tributaria provinciale di Napoli rigettò il ricorso del bomber, al pari della Commissione tributaria regionale della Campania. Ora il verdetto favorevole della Suprema corte che, già nel 2021 aveva stabilito che il calciatore argentino avrebbe potuto beneficiare del condono. I giudici di merito, quindi, avrebbero dovuto valutare la sua posizione tributaria solo per il debito eventualmente residuo nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. Nel respingere il controricorso dell’Agenzia delle Entrate la Sezione tributaria della Cassazione precisa che il ricorso del calciatore non era teso a rimettere in discussione atti impositivi ormai irrevocabili «ma ad ottenere l’accertamento dell’effetto estintivo delle conseguenti obbligazioni tributarie, come prodotto dal successivo accesso al condono da parte del sostituto d’imposta. Peraltro, a fronte dell’ormai accertato esplicarsi di tale effetto estintivo (del quale resta da verificare in fatto solo la dimensione quantitativa) la sollecitazione, da parte del contribuente - scrivono i giudici di legittimità - dell’esercizio di autotutela da parte dell'Amministrazione (e perciò anche la coltivazione del giudizio conseguente al diniego), non può, nel caso di specie, considerarsi abusiva, ove si apprezzi che anzi, quanto meno con riferimento al presente giudizio, l’utilizzo della relativa facoltà erariale avrebbe potuto evitare la prosecuzione o l’introduzione di ulteriori procedimenti giudiziari». Soddisfatto Angelo Pisani lo storico avvocato di Diego Armando Maradona, secondo il quale la partita del campione con il fisco è vinta definitivamente «la vicenda si può ritenere chiusa in quanto dai calcoli Maradona non deve nulla al Fisco italiano, ogni operazione anche matematica oltre che di logica e giustizia porta a zero».

Inammissibile il ricorso di Diego Armando Jr

Nello stesso giorno la Suprema corte con l’ordinanza 176 ha respinto il ricorso di Diego Armando Maradona Jr contro l’Agenzia delle Entrate e con il Fallimento Napoli Calcio per un difetto di legittimazione, per l’assenza di una valida procura alle liti. Per i giudici è infatti irrilevante che gli stessi difensori di Diego Jr «avessero in precedenza ricevuto procura dal preteso dante causa Diego Armando Maradona».