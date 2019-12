Maratona Telethon: raccolti 7 milioni e 250mila euro In 28 anni sono stati finanziati 2.630 progetti di ricerca e lo studio di oltre 570 malattie genetiche rare. Nella Capitale raccolti oltre 712mila euro, seguita da Milano a circa 700mila euro e Udine che si avvicina ai 445mila euro

L’assegno con le donazioni per Telethon raccolte da Bnl è stato consegnato da sette giovani dipendenti dell’istituto di credito

I Soliti Ignoti - Il Ritorno, con una puntata speciale, in onda in prima serata su Rai 1, ha chiuso la maratona benefica dedicata a Telethon. Al Teatro delle Vittorie, tantissimi ospiti: Stefano Accorsi, Edoardo Leo, Rocco Papaleo, Massimo Ceccherini, Simona Ventura, Lorella Cuccarini, Riccardo Rossi, Il Volo, Vittoria Puccini, Benedetta Porcaroli.

L’assegno in diretta tv

E sempre in diretta nel tardo pomeriggio è arrivato l’assegno firmato da Bnl Gruppo Bnp Paribas, con i 7 milioni e 250 mila euro raccolti quest'anno. La consegna alla Fondazione Telethon in diretta televisiva su Rai1 da parte di sette giovani dipendenti della banca, a sottolineare un impegno che si rinnova nel tempo, di generazione in generazione, nella costante consapevolezza che la ricerca sulla cura delle malattie genetiche rare significhi fiducia in un futuro migliore e positivo.



Oltre 300 milioni raccolti in 28 anni

I circa 18mila collaboratori dell’istituto bancario hanno coinvolto clienti, famiglie, amici e tutta la comunità di persone vicine alla banca e a Telethon in una gara di solidarietà dove vince la scienza, la ricerca italiana e i ricercatori che hanno scoperto cure per malattie genetiche rare, in qualche caso addirittura sconosciute. Con oltre 300 milioni di euro raccolti in 28 anni nella partnership fra Bnl e Telethon sono stati finanziati 2.630 progetti di ricerca e lo studio di oltre 570 malattie genetiche rare.



A Roma il record delle donazioni

Roma è la città che ha fatto registrare la cifra di raccolta più alta con oltre 712mila euro, seguita da Milano a circa 700mila euro e Udine che si avvicina ai 445mila euro. Sul fronte delle regioni, la Lombardia supera gli 837mila euro; il Lazio raccoglie più di 740mila euro e il Piemonte dona circa 496mila euro.