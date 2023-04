Marcegaglia acquista Ssd dalla russa Serverstal e sbarca in Lettonia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Marcegaglia Carbon Steel ha siglato l’acquisto del 100% della Sia Severstal Distribution (Ssd), azienda lettone che il gruppo siderurgico russo Severstal possedeva a Riga. La società ha assunto la denominazione di Sia Marcegaglia Baltics, centro servizi per acciai al carbonio. «A pochi mesi dall’acquisto della divisione prodotti lunghi in acciaio inossidabile da Outokumpu, Marcegaglia - ha sottolineato la società - mette a segno un’altra importante operazione che le permette di rafforzare la propria struttura commerciale in un territorio, quello del Nord Europa e dei Paesi Baltici, nel quale finora non era presente, rilanciando l’attività di un’azienda europea, soprattutto sul territorio lettone e, a cascata, anche in Polonia e Ucraina dove Ssd possedeva due piccole società di trade».

La chiusura dopo le autorizzazioni

La chiusura dell’accordo di vendita era vincolata all’ottenimento di tutte le autorizzazioni e nulla osta da parte sia del governo lettone, sia delle autorità competenti nazionali ed europee. Il consiglio dei ministri della Lettonia, dopo aver analizzato il dossier, alla fine di febbraio, ha valutato con favore l’acquisto da parte di Marcegaglia, azienda che poteva assicurare a Ssd prospettive di rilancio effettivo. L’ok a procedere anche da parte delle autorità antitrust comunitarie è arrivato a inizio aprile e ha permesso di chiudere l’operazione di acquisto, con il gruppo Marcegaglia seguito da PwC. Il corrispettivo non è stato versato al venditore, ma rimarrà “congelato” in un escrow account, fino al perdurare del regime sanzionatorio in atto contro la Russia. Severstal ha affermato che le sanzioni dell’Ue al suo principale azionista, Alexey Mordashov – nel mirino anche degli Usa – avevano reso impossibile alla sua divisione di distribuzione di operare in Europa.

Successo del sistema Italia

«L’arrivo del gruppo Marcegaglia rappresenta un salto di qualità per l’industria italiana nella regione baltica: si tratta di un significativo successo del sistema Italia e di un esempio di collaborazione vincente tra Roma e Riga anche nel comune contesto europeo», ha sottolineato l’ambasciatore italiano a Riga Alessandro Monti, in una nota a commento dell’acquisizione. L’ambasciata ha seguito l’intero corso dell’operazione assistendo il gruppo italiano nell’interlocuzione con le autorità lettoni, in stretto coordinamento con la Direzione generale per la promozione del sistema Paese della Farnesina e con la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione Europea.