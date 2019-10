Marche - Messer Tartufo torna ad Acqualagna

È il profumo di sostenibilità la parola d'ordine della 54° Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna dal 1° al 10 novembre. Oltre alla consueta Borsa del tartufo, aggiornata in tempo reale in Piazza Mattei, non mancheranno i workshop, le degustazioni con celebri chef, i tanti dibattiti e gli eventi. Il 2 novembre è la volta di “Tartufo a teatro” con Neri Marcorè, l'artista ambasciatore delle Marche che si esibirà in uno spettacolo esilarante tra teatro e fornelli. Da non perdere la Caccia al tartufo, esperienza a stretto contatto con la natura e con il magico mondo dei tartufai e dei loro segreti, dove si potranno apprendere le tecniche di raccolta, esperienza condivisibile anche con i più piccoli che possono essere coinvolti nella “cerca” del prezioso tubero, guidati da un'esperta tartufaia.