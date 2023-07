Marche - Sup Experience al Parco Fluviale Montecosaro

Lontano dal caos cittadino, nel Parco Fluviale Montecosaro, nelle Marche, si può vivere un'esperienza a contatto con la natura attraverso lo Stand Up Paddle, sport ideale da provare nello scenario del parco, dove un istruttore esperto insegna la tecnica prima di avventurarsi in acqua con la tavola e pagaiare in tranquillità per un’ora.

