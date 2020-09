Marche, Acquaroli al 51,8% Il centrodestra stacca Pd e M5S Il sondaggio Winpoll-Cise per il Sole 24 Ore. Il centrosinistra di Mangialardi al 36,1%, Mercorelli (M5S) all’8,9%. Voto utile, indecisi e astensionisti ultima carta dei Dem per mantenere la Regione di Roberto D'Alimonte, Davide Angelucci

Il sondaggio Winpoll-Cise per il Sole 24 Ore.

Tradizionale roccaforte rossa, la regione potrebbe passare sotto la guida del centrodestra dopo anni di amministrazione ininterrotta di centrosinistra. Secondo la stima Winpoll-CISE Francesco Acquaroli, candidato di Fratelli d'Italia ed espressione del centrodestra unito, sarebbe infatti in vantaggio di quasi 16 punti percentuali rispetto al candidato del centrosinistra Maurizio Mangialardi: 51,8% contro il 36,1%. Staccato e fuori partita il candidato del M5s Gian Mario Mercorelli (8,9%),

La partita dunque sarà decisa in un confronto tra centrosinistra e centrodestra, con i grillini, però, nel mezzo a fare da possibile ago della bilancia insieme con gli indecisi e l'area del non voto. Questi due ultimi gruppi pesano rispettivamente per il 24 ed il 22% del campione. Per recuperare lo svantaggio stimato, Mangialardi dovrebbe riuscire a mobilitare questi gruppi di elettori e attrarre voto utile, soprattutto grillino. Né l’una né l’altra è cosa facile.

Il bacino elettorale del M5s è limitato (appena l'8,9%). Anche se Mangialardi riuscisse a convincere una parte di questo elettorato a votare per lui, il divario tra centrosinistra e centrodestra non verrebbe comunque colmato. Dovrebbe recuperare anche voti dall'astensione. Per quanto gli elettori del M5s siano oggi ideologicamente più vicini al centrosinistra, ci sono diverse ragioni per cui l'opzione del voto utile a favore del candidato dem è difficilmente percorribile.

In primis, la legge elettorale. Nelle Marche, al contrario di quanto accade in altre regioni, il voto disgiunto non è previsto. Gli elettori non possono votare per una lista e, contestualmente, per un candidato presidente non collegato a questa stessa lista. Per gli elettori del M5s, la possibilità del voto disgiunto avrebbe consentito di coniugare la “fedeltà” al Movimento (il voto “con il cuore”) con un voto utile a favore di Mangialardi. In assenza di questa possibilità, la risoluzione dell'eventuale conflitto tra fedeltà ed opportunità è tutt'altro che scontata. Per questo il mancato accordo su un candidato unico tra Pd e Movimento pesa qui ancor più che in altre regioni.

Molto dipenderà, in secondo luogo, dall'appeal di Mangialardi. Quest'ultimo è senz'altro conosciuto (è sindaco di Senigallia e presidente dell'Anci nelle Marche). Eppure, stando ai dati, la sua capacità di mobilitazione al di fuori dell'area di centrosinistra (in particolare tra gli elettori pentastellati) è limitata. Guardando i flussi di voto tra le Europee del 2019 e le stime delle regionali del 2020, si vede che solo il 23% di chi aveva votato M5s alle Europee dichiara oggi di voler votare per il candidato di centrosinistra. Un quarto si riversa su Acquaroli e un altro 23% si colloca tra gli incerti e gli astenuti. Tra questi ultimi gli ex elettori del Movimento formano un gruppo rilevante, di fatto contendibile, ma per il quale è difficile stabilire 1) se sarà disposto realmente a mobilitarsi; 2) in favore di quale candidato.