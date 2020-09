Marche «espugnate», ora nelle regioni è 15 a 5 per il centrodestra Restano «rosse» solo Campania, Puglia e Toscana insieme a Emilia Romagna e Lazio

Restano «rosse» solo Campania, Puglia e Toscana insieme a Emilia Romagna e Lazio

È l’unica regione che ha cambiato colore nella mappa del potere dopo le elezioni del 20 e 21 settembre: le Marche, dopo 25 anni di amministrazione di centrosinistra, saranno governate da Francesco Acquaroli, esponente di Fratelli d’Italia che, sostenuto da un centrodestra unito, ha sfiorato il 50% dei consensi. In Puglia, Campania, Toscana, Liguria e Veneto i governatori uscenti sono riusciti a confermarsi. Risultato: finisce tre pari e nella nuova cartina politica 15 regioni sono ora “blu” (centrodestra) e cinque “rosse” (centrosinistra).

Marche, cambio dopo mezzo secolo di centrosinistra

È l’unica svolta storica delle elezioni regionali 2020 e ricorda quanto accaduto nell’ex fortino rosso dell’Umbria lo scorso anno: le Marche, regione da mezzo secolo governata dal centrosinistra in diverse incarnazioni (Dc-Psi-Pri negli anni ’70 e ’80, le giunte a guida Pds, Ds, Pd dal 1995) è passata al centrodestra con Francesco Acquaroli, 46enne deputato di Fratelli d’Italia imposto alla coalizione da Giorgia Meloni. A lui (che alle regionali del 2015, quando il centrodestra non era unito, arrivò terzo) è andato il 49,12%, dodici punti in più rispetto all’avversario Maurizio Mangialardi. Qui il centrosinistra ha deciso di non ricandidare il governatore uscente Francesco Ceriscioli e non è andata in porto l’alleanza fortemente caldeggiata dal sindaco Pd di Pesaro Matteo Ricci, e in ultimo anche dal premier Giuseppe Conte, con il Movimento 5 Stelle. Il 7,12% otenuto dai Cinquestelle non sarebbe comunque bastato a ribaltare il risultare. Per il Pd marchigiano una sconfitta che segna la fine di un’egemonia mai messa in discussione in molti anni: il partito di Nicola Zingaretti è la prima forza della regione (25,1%). Ma la Lega è appena a 2,7 punti di distanza.

Veneto: si rafforza il potere di Zaia

Consolida la propria presa sulla regione il presidente uscente Luca Zaia: la sua lista ha totalizzato da sola il 44,6% dei consensi, il triplo di quanto ottenuto dalla lista del suo partito Lega Salvini, ferma al 16,9 per cento. Nello stesso raggruppamento di centrodestra al terzo posto c’è Fratelli d'Italia con il 9,6%, seguito da Forza Italia (3,6) e dalla Lista Veneta Autonomia (2,4). «Anche nelle precedenti elezioni - ha detto Zaia, 52 anni, al terzo mandato - ho sempre pescato nell’elettorato del centrosinistra, questo è risaputo. Anche nel 2015 gran parte dell’elettorato del Pd mi ha votato, sento la responsabilità di rappresentare anche un elettorato che tipicamente non è nostro». Dal 1995, da quando i presidenti di regione sono eletti direttamente, il Veneto ha avuto solo due governatori, entrambi di centrodestra: Giancarlo Galan e Zaia. Che, nonostante il forte consenso personale (ha ottenuto il 76,7%), si dice non interessato al tema della leadership nazionale e cerca di non alimentare competizioni con Salvini: «La votazione riguarda la mia amministrazione, il tema politico si affronta con le elezioni politiche».

Liguria: il trionfo di Toti e della sua lista

È l’altro governatore uscente di centrodestra che si è visto confermare il proprio mandato in una regione, già feudo della sinistra, dove non era mai accaduto: Giovanni Toti è stato promosso con 20 punti percentuali in più rispetto a cinque anni fa. La sua lista Cambiamo! (formazione politica creata dopo la separazione da Forza Italia ) supera il Partito democratico e diventa il primo partito in Liguria (22,6%) al posto dei dem che, pur godendo anche dell'appoggio di Articolo 1, lasciano sul terreno delle Regionali 5 punti percentuali fermandosi al 19,9% contro il 25,64% del 2015. Un’avanzata contro la quale è stata inutile l’allenza tra Pd e M55, l’unica replica riuscita dello schema del governo nazionale (anche se mancava Italia viva) in queste regionali: il candidato indipendente di centrosinistra, l’ex giornalista del Fatto quotidiano Ferruccio Sansa, si è fermato al 38,9%. L’esperimento consente al Pd di sorpassare in Consiglio regionale il M5S che cinque anni fa era entrato nella assemblea con più consiglieri.

Toscana ancora rossa

La grande paura che ha agitato il Pd si è dissolta all’apparire dei primi dati: la Toscana resta “rossa” e sarà governata da Eugenio Giani che ha sconfitto la candidata di Matteo Salvini, l’europarlamentare Susanna Ceccardi. Anche qui, come nelle Marche, il governatore uscente di centrosinistra (Enrico Rossi) non era ricandidato ma è finita diversamente: Giani ha vinto con il 48,62% anche se l’avversaria leghista, ex sindaca di Cascina, è arrivata al 40,4, mentre la Lega è secondo partito dopo il Pd con il 21,8%. Ha funzionato l’appello dei democratico al voto disgiunto per impedire alla destra di trionfare una regione storicamente rossa. Notevole la partecipazione al voto, il 62,6%, vicina al 65% delle europee del 2019 ma di gran lunga superiore al 48% delle regionali 2015. nonostante il voto in emergenza Covid. Una vittoria rivendicata da Matteo Renzi (anche se la sua Italia viva è rimasta sotto il 5 ma avrà due seggi nel Consiglio regionale): «In Toscana Italia viva è stata decisiva non numericamente, ma politicamente, per l’enorme mobilitazione e per la selezione delle candidature». La partita si è giocata sui territori. A trascinare la vittoria di Giani è stata soprattutto Firenze (suo bacino di voti) e provincia insieme a Siena, Lucca e Prato.