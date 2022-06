Marche, tra le cantine e il mare in sella ad una bike

(foto Gilberto Bertini)

Le nuvole mantengono la giornata fresca e ci avviamo – senza averne piena consapevolezza – verso il Gran premio della Montagna di questo viaggio. Attraversiamo paesaggi incantevoli tra fiumi, borghi e boschi, scopriamo qualche pezzo di ciclabile nascosta tra le frasche e poi… ecco il segnale che arriva a turbarci: passo di San Romualdo. Due veneti su tre penne ciclo-enoiche pensano: ok, non sarà mica un passo alpino. Le ultime parole famose: al cartello “tornante 1” iniziamo a preoccuparci, ma sarà al tornante 11 che ci pentiamo di non aver fatto qualche pedalata di allenamento in più.

(foto Gilberto Bertini)

Il santo di cui sopra ci fa sfiorare i 1.000 (mille) metri di altitudine – dove ci fermiamo per una pausa - e soprattutto ci fa scoprire che il meno ciclista del trio, il buon Cuomo, è in realtà il Pantani della situazione. Si rivela infatti uno scalatore notevole, quasi più veloce in salita che nella seguente discesa verso Matelica. Alla terra del Verdicchio più longevo che si possa desiderare arriviamo fiaccati: due bici non hanno più carica e una si trova con un portapacchi scassato. Per fortuna alla storica cantina Belisario troviamo un abilissimo cantiniere che salva la situazione, mentre noi assaggiamo una bollicina ritemprante e l'ultima annata del Cambrugiano – la prima etichetta di Verdicchio di Matelica uscita come riserva. Il presidente Antonio Centocanti ci accoglie sorpreso della nostra fame, per poi ricredersi quando scopre le tappe forzate della nostra scalata.

(foto Gilberto Bertini)

Rifocillati e risanati, facciamo tappa a poche centinaia di metri per una chiacchiera e qualche assaggio in velocità da Umberto Gagliardi, oggi alla guida dell'azienda di famiglia. I suoi vini hanno la sua stessa personalità forte, ma rivelano una eleganza modellata dal tempo. La tappa enoturistica è rapida e divertente, ma le fatiche non sono finite. Dobbiamo arrivare prima di sera a Serrapetrona, località nota per la storica Vernaccia e per la fontana delle Conche, nella cui acqua sorgiva sembra nascondersi il segreto di longevità dei numerosi centenari nel borgo (sembra vi sia la più alta concentrazione in Italia). L'arrivo a Serrapetrona è un'avventura.

(foto Gilberto Bertini)

Si sale da San Severino Marche (piccolo gioiello tutto da visitare) con una tirata di un'ora secca per 13 km e 300 metri di dislivello, ma quando ormai vediamo il traguardo la bici di Cuomo perde la leva del cambio e le ricerche ci fanno arrivare col buio – sempre più stremati – alla destinazione. Da Alberto Quacquarini visitiamo il laboratorio di dolci da forno e ricorrenza, mentre i suoi vini li scopriamo a cena nell'altra azienda oggi riferimento per questo territorio, Terre di Serrapetrona, che propone un'offerta enoturistica a 360 gradi mettendo assieme ristorazione e ospitalità. Il vitigno di riferimento è appunto la Vernaccia Nera, un autoctono tardivo che non maturava e per il quale si è storicamente affermato l'appassimento, rimasto (nonostante il cambiamento climatico) come trait d'union tra la Vernaccia di Serrapetrona Docg, spumante a tripla fermentazione, e il Serrapetrona Doc, che è un vino fermo secco.

Offida (foto Gilberto Bertini)

Terzo giorno: da Serrapetrona a Offida

La partenza è, ça va sans dire, in discesa. Serve un supporto tecnico per aggiustare il cambio di Cuomo, ma dopo il pit-stop riprendiamo a pedalare. Durante una sosta per due interviste al volo (non si dica che siamo in vacanza!) ci raggiunge un collega, Gilberto Bertini, che pur essendo il più giovane e il più in forma girerà con noi in auto. Il suo compito, infatti, è quello di immortalare con foto e video il nostro grand tour.