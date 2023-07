Marche. A Senigallia l'estate è Summer Jamboree, a Pesaro c'è Il Rossini Opera Festival

Dal 29 luglio al 6 agosto torna a Senigallia uno degli eventi più attesi dell'estate italiana : Summer Jamboree #23, il festival internazionale di musica e cultura dell'America degli anni '40 e '50 più grande al mondo, divenuto ormai punto di riferimento internazionale per tutti gli appassionati di quest’epoca ispiratrice. Saranno nove giorni di musica non stop, concerti dal vivo, djset, dance camp, burlesque, auto d'epoca, street food a tema, mercatino vintage e Hawaiian Beach. Si esibiranno artisti internazionali che stanno scrivendo la storia del rock'n'roll, raccontato in tutte le sue declinazioni. Special guest il cantautore americano Pokey La Farge (classe 1983), “enfant prodige” che dal 2006 ha conquistato il mondo con il suo sound travolgente e senza eguali, un mix di hot swing, early jazz e ragtime blues che lo ha fatto paragonare alle grandi stelle del passato. Due chicche di questa edizione: i preziosi esemplari di auto americane pre-1969 della Fondazione Nicola Bulgari (patron dell'omonima maison) e l'unico motordrome funzionante rimasto in Italia, una gigantesca “botte” di legno dove corrono le motociclette e lo faranno dal vivo a Senigallia davanti alla Rotonda a mare. Per chi ha voglia di lirica a Pesaro va in scena Il Rossini Opera Festival, evento lirico internazionale dedicato a Gioachino Rossini. La 44esima edizione si terrà dall'11 al 23 agosto 2023. Il programma prevede due nuove produzioni (Eduardo e Cristina e Adelaide di Borgogna), la ripresa di Aureliano in Palmira, Il viaggio a Reims dell'Accademia Rossiniana, due Cantate (quella per Pio IX e quella, non rossiniana, in morte di Maria Malibran), cinque concerti e la Petite messe solennelle.

