Marchi e brevetti, una Pmi su 4 ha subìto violazioni in Europa

Falsificazione di marchi, brevetti, spionaggio industriale, vendite di imitazioni online su siti “civetta”. Una Pmi su quattro tra quelle che detengono marchi, brevetti o disegni industriali, in Europa, dichiara di aver subìto violazioni della proprietà intellettuale. Di queste, quasi il 27% – esattamente il 26,8 % – si trova solo in Italia.

Oltre a colpire i consumatori, le attività di contraffazione comportano anche un danno ingente per l’economia dell’Unione europea, soprattutto per le piccole e medie imprese. Perchè, secondo il quadro di valutazione per le Pmi, pubblicato dall’Agenzia Ue per la tutela della Proprietà Intellettuale (Euipo), le imprese che detengono marchi o brevetti hanno segnalato perdite di fatturato (33%), danni in termini di reputazione (27%) e perdita di vantaggi competitivi (15%).

Un danno perchè le Pmi che detengono marchi e brevetti sono anche le più competitive, registrando un fatturato per dipendente superiore del 68% rispetto alle imprese che non li hanno.

Un problema che colpisce molto il Made in Italy, considerando che l’Italia si conferma, nonostante il covid e la fragilità economica di alcuni settori, in 10ima posizione, in Europa, per domande di brevetti (circa 4600) e che, invece, sul fronte dei marchi (grazie anche alla presenza di settori trainanti come l’agroalimentare e il tessile/moda), si colloca addirittura in quarta posizione.

«L’anno scorso – ha spiegato il vicedirettore esecutivo di Euipo, Andrea Di Carlo – le domande di riconoscimento di nuovi marchi e loghi hanno visto, in Europa, quasi 29mila richieste dalla Cina, quasi 25mila dalla Germania, oltre 17mila dagli Usa e 14mila dall’Italia. Posizionamento provvisorio che si conferma anche nel I semestre di questo difficile 2021».

Accordo Ue-Cina: le imprese cinesi nella banca dati TMview

Nel frattempo 3 settimane fa, l’Ufficio Ue (Euipo) e l’Amministrazione nazionale cinese per la proprietà intellettuale hanno avviato ufficialmente l’inclusione dei marchi cinesi in TMview. «Si tratta di una banca dati internazionale di informazione – ha proseguito Di Carlo – nella quale imprese e professionisti possono consultare gratuitamente i dettagli di un marchio come paese di origine, prodotti e/o servizi, tipo e data di registrazione, con l’obiettivo di minimizzare il rischio di frodi e contenziosi. Consentirà, ad esempio, di capire se c’è un marchio affine al proprio già registrato in Cina oppure se lo un marchio uguale è già stato registrato. Ciò consentirà di prendere decisioni ponderate e contromisure. In questo modo, più di 32 milioni di marchi cinesi registrati sono ora disponibili online. TMview passerà, così, da oltre 62 milioni a 90 milioni di voci».

Prodotti contraffatti

Secondo Euipo, quasi un europeo su 10 (9%) ha affermato di avere acquistato involontariamente prodotti contraffatti a causa di indicazioni fuorvianti (siti ingannevoli, informazioni ambigue).

Emergono, tuttavia, differenze significative tra gli Stati membri della Ue: i cittadini maggiormente vittime della contraffazione sono quelli di Bulgaria (19%), Romania (16%) e Ungheria (15%), mentre Svezia (2%) e Danimarca (3 %) presentano le percentuali più basse all’interno dell’Unione europea.

L’Italia, ove il 6 % della popolazione afferma di essere stato indotto con l’inganno ad acquistare prodotti contraffatti, si colloca nettamente al di sotto della media Ue. In un contesto globale in cui il commercio elettronico registra una fase di espansione (secondo Eurostat oltre il 70 % degli europei ha effettuato acquisti online nel 2020), un terzo degli europei (33 %) si è interrogato sull’originalità del prodotto acquistato.