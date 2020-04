Marchi storici, iscrizioni al registro a partire dal 16 aprile

Tenendo conto di questo doppio binario, l’Uibm verificherà il rispetto dei parametri indicati dal Governo in un tempo massimo di 60 giorni nel caso di marchio registrato e di 180 giorni nel caso di marchio non registrato, salva la possibilità di chiedere delle integrazioni di documenti. Può anche accadere che vi siano delle controversie. Ad esempio, nel caso in cui la domanda sia presentata dal solo licenziatario esclusivo, senza l’assenso del titolare del marchio. In questo caso, sarà l’Uibm a decidere, raccogliendo elementi da entrambi i soggetti e «assicurando in ogni caso prevalenza all’orientamento del titolare».

L’accesso al registro (dalla durata illimitata e non sottoposto a rinnovi) darà, in concreto, la possibilità di utilizzare un logo «marchio storico» accanto a quello del proprio marchio. Si tratta, quindi, di un meccanismo che parte con l’obiettivo di supportare campagne promozionali delle imprese storiche, prevalentemente all’estero.

Bisogna, però, ricordare che lo strumento, inserito nel decreto crescita (Dl 34/2019) dello scorso aprile, nasceva con obiettivi differenti. Era stato, infatti, disegnato nella fase di tensione legata alla vicenda Pernigotti. L’attivazione di un registro doveva, quindi, servire a contrastare le delocalizzazioni dei marchi più legati alla storia del nostro paese, attraverso un sistema di comunicazioni e sanzioni.

Quell’assetto, troppo penalizzante per le imprese, è stato rivisto e, anche in seguito al confronto tra Governo e associazioni, il registro è stato ricondotto alla funzione attuale. L’elenco, in futuro, sarà consultabile banca dati dei depositi e dei titoli di proprietà industriale dell’Uibm.