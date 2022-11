Marchio e maglietta della Juventus protetti anche nel mondo degli Nft

Così per i giudici

Ad avviso del Tribunale di Roma, che ha accolto larga parte della domanda giudiziale della Juventus, la registrazione dei marchi in oggetto era stata estesa in realtà ai prodotti non inclusi nella classificazione di Nizza (standard internazionale per la registrazione dei marchi, ndr) e riguardava anche «pubblicazioni elettroniche scaricabili».

Non solo, essendo la Juve presente anche nel merchandising “crypto” tramite propri accordi commerciali, la vendita dei token di ex giocatori rappresenterebbe in realtà pure una forma di concorrenza sleale, che potrebbe contribuire alla «volgarizzazione del marchio, provocando un danno con obiettive difficoltà di quantificazione».

Il giudice romano ha concesso l’inibitoria nonostante la controparte della Juve abbia già cessato la produzione e la commercializzazione delle cards “certificate” in ragione del fatto che l’ex bianconero ha un contratto (crypto, non più sportivo) fino al 2024, e della circostanza che tra i tifosi è ancora attivo il mercato secondario di rivendita degli Nft.