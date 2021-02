Marcio Kogan: “La casa è diventata il nostro tutto. Dobbiamo essere al servizio del momento” Viaggio a San Paolo del Brasile, per esplorare le idee innovative dello studio di architettura e design mk27 che ha vinto oltre 250 premi nazionali e internazionali. di Alexis Paparo

Viaggio a San Paolo del Brasile, per esplorare le idee innovative dello studio di architettura e design mk27 che ha vinto oltre 250 premi nazionali e internazionali.

6' di lettura

Una delle conseguenze più inevitabili e universali della pandemia è stato il capovolgimento dell'idea di casa come luogo di approdo serale post lavoro o del weekend. Distribuzione degli spazi e della luce, materiali, domotica, connessione con la natura, aree outdoor, corrispondenza con la propria personalità. Tutto è entrato in discussione alla luce di un concetto di spazio privato che è virato repentinamente verso il concetto di “casa-isola”, un luogo che sia rifugio e, allo stesso tempo, contenitore e accentratore di servizi prima demandati altrove.

La trasformazione in atto non sembra una da cui si tornerà indietro. La società di trend forecasting WGSN, che già nel 2015 aveva identificato l'evoluzione dello spazio domestico verso l'hub di servizi e il “santuario” - un luogo di relax e di decompressione dallo spazio esterno - rinforza questa posizione nel suo report “The future of Home 2030”. Le tendenze identificate per il prossimo decennio vanno tutte nella direzione della casa-isola: sicurezza e salute indoor, con l'aumento di materiali antibatterici come vetro, rame, sughero, purificatori d'aria e filtri per l'acqua. Poi modularità, con ambienti flessibili, sistemi di partizione dello spazio adattabili alle esigenze del momento e oggetti multifunzione. Infine, ambienti esperienziali, dove gaming e digital decor entreranno in pianta stabile, per esempio attraverso decorazioni immersive e illuminazione interattiva.

Loading...

Idee per abitare il futuro: intervista a Marcio Kogan

Proprio per andare al cuore delle trasformazioni e dei ripensamenti che stanno interessando gli spazi privati e pubblici, How to Spend it lancia una serie di videointerviste ai designer e ai progettisti più visionari del momento che si inaugura con lo studio mk27 . Protagonisti Marcio Kogan, fondatore dello studio, membro onorario dell'AIA (American Institute of Architecture), professore alla Escola da Cidade di São Paulo e al Politecnico di Milano, considerato dalla rivista Época come una delle 100 persone più influenti del Brasile; Diana Radomysler, interior designer director, membro dello studio dal 1994 e co-autrice di circa 30 progetti; Mariana Ruzante, senior interior designer, parte del team dal 2012, dove coordina lo sviluppo degli arredi e il design del prodotto.

Fondato da Kogan negli anni Settanta e basato a San Paolo del Brasile, lo studio mk27 ha avviato nel 2001 un sistema di co-creazione e collaborazione in ufficio che lo ha portato a vincere oltre 250 premi nazionali e internazionali. E proprio seguendo questo modus operandi l'intervista diventa uno spazio di riflessione collaborativo e condiviso.

Quanto può essere centrale il design/l'architettura nella “ricostruzione” post-Covid? Marcio Kogan: Vorrei parlare non di me ma del progetto del Sanatorio di Paimio, in Finlandia, progettato da Alvar Aalto nel 1933. È un edificio iconico, realizzato proprio all'inizio del movimento moderno, pensando all'architettura come a uno strumento messo a disposizione della medicina. È progettato in modo “pulito”, essenziale, con molte finestre per avere tanta luce naturale, utilizzando colori caldi, proprio come risposta all'epidemia di tubercolosi di allora. Penso che adesso ci troviamo in una situazione simile. Design e architettura hanno grande importanza perché oggi per noi le case sono diventate tutto: palestre, chiese, uffici. Per un progettista è un momento molto interessante.