Marco Balich: «Torneremo agli eventi dal vivo, ma in italia serve innovazione» L’italiano che ha firmato le celebrazioni di Rio e di altre 11 Olimpiadi guarda al futuro del settore e ridisegna le celebrazioni delle Olimpiadi di Tokyo 2021. di Monica D’Ascenzo

Il Maracanà pieno di 60mila volti e colori nella notte di Rio de Janeiro. Le luci dello stadio si abbassano, il vociare lascia il posto a un silenzio irreale invaso di blu e argento. La cerimonia di apertura della 31esima Olimpiade sta per iniziare e il countdown gridato a squarciagola da 60mila voci fende l’aria, presagio dello spettacolo che sarà trasmesso in mondovisione e racconterà la storia – e le contraddizioni – del Brasile. È il 5 agosto 2016 e in alto, sopra alla squadra della regia, in una cabina c’è un uomo solo, che ha lavorato per un anno intero a questo evento, trasferendosi in Brasile e imparando a capire e farsi capire in portoghese.

Marco Balich è l’italiano che ha firmato non solo le celebrazioni di Rio, ma anche di altre 11 Olimpiadi, un record. Quando si abbassano le luci prima di una cerimonia può finalmente godersi la magia che ha creato, ma deve anche essere pronto a scegliere un piano di emergenza in caso di intoppi. Perché, come racconta, «ci sono sempre diversi piani di emergenza per qualunque problema possa sorgere durante un evento dal vivo di questa portata». Creare la magia non è solo arte. È ideazione, progettazione, tecnica, apertura mentale, strutturazione. «Ho curato come direttore artistico il Padiglione Italia ad Expo 2015. Mentre l’Albero della vita, che avevo ideato, stava diventato un simbolo di Expo, io mi sono trasferito a Rio a imparare una nuova lingua, perché credo profondamente che un evento così importante come le celebrazioni olimpiche legate al Paese ospitante non si possano fare se non valorizzando la cultura locale. Il nostro modo di lavorare prevede il coinvolgimento dei migliori talenti del Paese in cui andiamo. Questo atteggiamento ci ha aperto molte porte. Inoltre come società abbiamo sempre consegnato on time e on budget e questo ci ha messo nelle condizioni di vederci affidati via via nuovi incarichi» spiega Balich, che guida come presidente il gruppo Balich Worldwide Shows. E la valorizzazione delle culture locali sarà la “linea editoriale” del lavoro del direttore esecutivo di Tokyo anche nei prossimi impegni: «Per le celebrazioni di Tokyo 2021, il team creativo è fatto da giapponesi, che io guido. È il Giappone che parla del Giappone, come a Rio sono stati i brasiliani a parlare di Brasile. Le cerimonie olimpiche mi hanno insegnato che il talento non ha frontiere e se metti passione, coraggio, cultura e visione nei progetti non ci sono limiti a quello che puoi fare».

Un mix di esperienze e competenze

Un percorso, quello che ha portato Balich a creare eventi di caratura mondiale, che è come un gigantesco puzzle di pezzi solo apparentemente incoerenti fra loro. Basta guardarli dall’alto per scorgere il quadro d’insieme in cui ogni colore ha trovato il proprio posto. Nato a Venezia nel 1962 da mamma inglese e papà italiano, Balich cresce fra calli, campi e salizade passando da una lezione di violino a un allenamento di scherma.

«Mia madre era un’amante della musica lirica e mi costrinse a studiare violino per 7 anni mentre tutti suonavano la chitarra elettrica. Ti accorgi solo da adulto, però, che tutti quei semi che vengono messi a forza nei cervelli dei bambini e degli adolescenti generano poi frutti straordinari. La conoscenza delle note e della musica è stata per me una delle fondamenta su cui ho potuto costruire la mia professione» spiega il direttore creativo, ricordando poi l’altra esperienza che lo ha segnato nel profondo: «Dai 12 ai 18 anni ho fatto scherma. A 16 anni ricevetti la lettera che mi annunciava di essere fra i 22 atleti, fra i quali sarebbero stati selezionati i 12 che avrebbero dovuto partecipare alle Olimpiadi di Mosca 1980. Ma nel 1979 l’Armata Rossa invase l’Afghanistan e gli Stati Uniti reagirono boicottando i Giochi olimpici. Per me sfumò così il sogno di partecipare alle Olimpiadi. Un sogno, che poi nella vita ho vissuto in altra veste».

Il rapporto con il mondo della musica

Mamma Brenda, professoressa d’inglese all’Università Ca’ Foscari («di quelle temute da tutti perché bocciava») e papà Aurelio, avvocato di seconda generazione, segnarono molto la crescita e le scelte di Balich, che decise di iscriversi alla facoltà di Giurisprudenza. «Ero un riluttante studente di legge, facevo una fatica blu a fare gli esami. Mentre studiavo, per guadagnare qualcosa, facevo il Dj. Ancora una volta la musica mi aprì possibilità inaspettate: Fran Tomasi, allora fra i due maggiori organizzatori di concerti in Italia, mi offrì di fare da band assistant per la tournée italiana dei Simple Minds, dal momento che parlavo bene inglese. Iniziò così una nuova fase della mia vita. Lasciai l’università con 19 esami fatti su 24 e nel giro di 4 anni, con soli 34 giorni di ferie, seguii 72 tournée fra cui quelle dei Simply Red, di Peter Gabriel, degli U2, dei Genesis» racconta Balich, che poi arriva alla nota dolente: «Da studente senza un euro mi accompagnavo con star internazionali. Da assistente delle band ero arrivato poi a curare i loro tour. Così il 15 luglio 1989 organizzai il concerto dei Pink Floyd a Venezia. Fu spettacolare e molte star vennero a vederlo, ma fu anche un vero disastro perché la città non era attrezzata per un evento di quella portata. Su 300mila persone, almeno 20mila dormirono per terra in città. Decisi allora che avevo dato il mio al mondo del rock and roll e che allo stesso tempo avevo imparato tantissimo. Avevo colto quell’aspetto intraducibile tra attrazione magnetica, fascino e contenuto. Perché negli anni ’80 c’era un sacco di fuffa nel mondo della musica, ma c’erano anche signori musicisti che portavano avanti discorsi importanti e innovativi».