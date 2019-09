Marco Bizzarri: «Gucci produrrà solo con fonti rinnovabili dal 2020»

-- Dal Blog 24 Zampe: Kering fissa nuovi standard per il benessere degli animali

Si calcola che l’industria della moda, a livello globale, sia responsabile del 5% delle emissioni di gas serra. Il gruppo Kering, del quale siete parte, è importante, ma da soli non potete cambiare le cose.

«Certo che no, siamo una goccia nell’oceano. Il che non ci scoraggia, anzi: è nato proprio da questa esigenza il Fashion Pact, l’impegno formale a favore dell’ambiente sottoscritto da 32 player del settore, tra i quali aziende del lusso ma anche colossi come H&M e Inditex. L’idea è stata del presidente francese Macron, l’impegno per costruire il Fashion Pact, che spero si allarghi ad altre aziende e gruppi, l’ha messo il ceo e presidente di Kering François Pinault, i firmatari hanno aderito con entusiasmo e sono tutti disposti a far certificare in modo indipendente i traguardi che raggiungeremo singolarmente e come gruppo.

Su temi come questi, la sostenibilità ambientale e quella sociale, non può esserci competizione, ma sano lavoro di squadra. Sono convinto che lo spirito di collaborazione riservi delle belle sorprese e che la consapevolezza di lavorare a un obiettivo che non c’entra con gli interesse individuali ma con quelli di una comunità, del pianeta, delle future generazioni, possa innescare solo circoli virtuosi. Dobbiamo cercare tutti di tirare fuori le nostre qualità ed energie migliori, come persone e come aziende. Non ci sono avversari in questo gioco, tranne uno, le emissioni di CO2, forte solo se lo combattiamo in ordine sparso».