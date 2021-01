Marco Bizzarri: «Non solo carbon neutrality, Gucci sostiene l’agricoltura rigenerativa, l’economia circolare e la conservazione delle foreste» Invitato al Forum economico di Davos – quest’anno in modalità virtuale – il ceo di Gucci racconta i progetti della maison e conferma la vocazione del gruppo al quale appartiene, Kering, appena inserito tra le 10 società del settore più sostenibili al mondo di Giulia Crivelli

La strada scelta da Gucci per definirsi, ogni giorno di più, sostenibile, è un percorso che richiede investimenti, coerenza, condivisione all’interno dell’azienda e sintonia con le strategie del gruppo al quale appartiene, il colosso francese Kering. Gli obiettivi già fissati restano e molti, mese dopo mese e nonostante la pandemia, vengono condivisi e raggiunti. Ma ne vengono posti di nuovi, a metà tra la visione del futuro e il sogno. Non è un caso che per raccontare i successi avuti sinora e per anticipare i traguardi in tema di sostenibilità ambientale ai quali puntare da oggi in poi Marco Bizzarri abbia scelto il Forum economico di Davos , al quale il presidente e amministratore delegato di Gucci aveva già partecipato in passato.

Un’edizione anomala

Il Forum del 2021 è “solo” idealmente ambientato nella località delle Alpi svizzere dove si svolge da sempre: la pandemia ha imposto la modalità virtuale. Con i suoi svantaggi, ovviamente: in questi consessi internazionali la possibilità di parlare guardandosi negli occhi, dopo che magari per mesi o anni non ci sono state occasioni di incontri, è molto importante. È il famoso “networking”, letteralmente, fare rete, un’espressione coniata decenni fa e che spesso si trova nei programmi (cartacei) di forum e congressi come Davos. Quasi sempre, ad esempio, per indicare cosa avviene dopo una conferenza, cosa si consiglia ai partecipanti, alla platea “fisica” di fare, si leggono (leggevano, dovremmo dire) suggerimenti come: “13.00, lunch and networking time”. Ironia della sorte, quella parola, network, in tempi di pandemia assume un significato forse più proprio, legato alla rete per eccellenza, internet. E qui sta anche il vantaggio, dell’edizione virtuale di Davos: l’audience è potenzialmente centinaia di volte più grande di quella degli scorsi anni e i messaggi – o semplicemente gli spunti di riflessione – lanciati dalle “nevi virtuali” del Forum possono raggiungere molte persone in più.

La leadership di Kering

Il ruolo di Kering era stato confermato nel giorno di apertura: lunedì 25 gennaio l’annuale indice Global 100 di Corporate Knights Corporate Knights ha inserito Kering – un gruppo secondo, nel mondo nel lusso, solo a Lvmh – tra le dieci società più sostenibili (settima su 8.080 per la precisione) al mondo e prima nella categoria Clothing and Accessory Retail (letteralmente, vendita al dettaglio di abbigliamento e accessori). Oltre a Gucci, maison di punta, Kering – che annuncerà i risultati annuali il 17 febbraio e dal 18 gennaio è quindi in “quiet period”, non rilascia cioè indicazioni economiche – ha in portafoglio anche Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, DoDo, Qeelin, Ulysse Nardin, Girard-Perregaux e la divisione occhiali Kering Eyewear. Kering, che ha oltre 38mila dipendenti nel mondo, aveva chiuso il 2019 con un fatturato di 15,9 miliardi.

L’annuncio a sorpresa di Marco Bizzarri

L’amministratore delegato e presidente di Gucci Marco Bizzarri ha annunciato una vera e propria evoluzione della strategia della maison in materia di sostenibilità ambientale, che prevede oltre alla “semplice” carbon neutrality molte altre iniziative. Il nuovo Natural Climate Solutions Portfolio di Gucci comprende interventi di protezione e ricostituzione di foreste e di mangrovie in aree significative per la biodiversità e a rischio di deforestazione e l’adozione di pratiche di agricoltura rigenerativa all'interno della supply chain. Gucci è infatti interamente carbon neutral per tutte le sue attività e per quelle dell'intera filiera dal 2018, seguendo una strategia di sostenibilità che ogni anno si pone l’obiettivo di evitare, ridurre e successivamente, come misura finale, compensare le emissioni inevitabili di gas serra (i cosiddetti GHG) attraverso soluzioni nature based. La nuova strategia per il clima di Gucci, ha spiegato il ceo, continua a dare priorità alla riduzione delle emissioni, ma promuove al contempo lo sviluppo sostenibile della catena di fornitura al fine di generare un impatto positivo sulla biodiversità e sul cambiamento climatico. «L’evoluzione della nostra strategia comprende una serie di azioni precise per la mitigazione della crisi climatica che confermano il nostro obiettivo di dare priorità alla riduzione delle emissioni, per rimanere carbon neutral lungo l'intera catena di fornitura. Allo stesso tempo, tra i principali pilastri del nostro approccio, stiamo investendo in pratiche di agricoltura rigenerativa. Basato su fondamenti scientifici, il nuovo Natural Climate Solutions Portfolio protegge e rigenera importanti ecosistemi che mitigano il cambiamento climatico, garantendo al contempo la conservazione della biodiversità e benefici climatici per il futuro – ha spiegato Bizzarri –. Vogliamo essere parte della soluzione in favore della natura e del clima, integrando pratiche e sistemi virtuosi che trasformino la natura stessa da vittima a protagonista dei cambiamenti climatici e che alla fine determineranno il futuro del nostro pianeta».



I dettagli del Natural Climate Solutions Portfolio di Gucci

Bizzarri è entrato nel dettaglio del nuovo progetto, spiegando per punti quali siano i prossimi traguardi, che coinvolgono aree di business e processi aziendali molto diversi e, forse ancora più importante, riguardano molti Paesi ed ecosistemi di ogni continente.