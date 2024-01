Marco Cappato colpito da ischemia, ora sta meglio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, nei giorni scorsi è stato ricoverato all’ospedale Parini di Aosta a seguito di un malore. L’attivista 52enne si trovava nella regione alpina quando si è sentito male. È quindi stato portato al pronto soccorso del nosocomio regionale in ambulanza. Cappato - si legge dal bollettino del dottor Mario Riccio, suo medico di fiducia - è stato dimesso oggi dall’ospedale Parini di Aosta e le sue condizioni sono in miglioramento. Era stato ricoverato il 31 dicembre scorso “in seguito a un problema di origine cardiaca che ha prodotto uno screzio ischemico neurologico nella funzione della sola articolazione della parola, attualmente in netto miglioramento”.

Cappato ha “eseguito gli accertamenti che confermavano il quadro clinico e ha ricevuto la terapia del caso. Sottoposto a risonanza cerebrale che ha confermato la modesta entità del danno ischemico”. “In un quadro clinico - scrive il dottor Riccio, anestesista e consigliere generale dell’associazione Luca Coscioni - pur rassicurante e in miglioramento, Marco Cappato - già dimesso nella giornata odierna - necessita comunque ancora di un adeguato periodo di riposo e cure. Stante che il problema che ha originato l’ischemia cerebrale è stato verosimilmente causato dalla presenza del Forame ovale pervio cardiaco, nelle prossime settimane Marco Cappato sarà sottoposto - in elezione - alla chiusura dello stesso”.

“Ecco dove ho passato il capodanno: al Pronto Soccorso dell’ospedale U. Parini di Aosta! Sono stato dimesso oggi, dopo essere stato ricoverato ”in seguito a un problema di origine cardiaca che ha prodotto uno screzio ischemico neurologico” Roba seria, ma non grave”. Lo scrive su X Marco Cappato postando una foto dell’ospedale valdostano dove era stato ricoverato nei giorni scorsi. Sullo stesso social, poco tempo dopo, sono arrivati gli auguri di Benedetto Della Vedova: “Forza Marco! - scrive il deputato di +Europa - l’Italia dei diritti di libertà e della responsabilità delle persone sul proprio destino ha tanto bisogno della tua determinazione e delle tue iniziative che l’hanno spinta in avanti. Ma non ancora abbastanza”.