Marco Gay: «Digital Magics ha 2,9 milioni per nuove operazioni» La società quotata all’Aim ha chiuso il primo semestre con un risultato netto negativo, ma un margine operativo lordo positivo per 0,2 milioni di euro. di Monica D'Ascenzo

«Abbiamo affrontato il periodo di lockdown e quello successivo senza mai interrompere le attività così come hanno fatto le startup che abbiamo in portafoglio. E lo abbiamo fatto con una grande attenzione alla gestione e allo sviluppo. Questo ci ha portato a chiudere la semestrale con un margine operativo lordo (Ebitda) positivo, che per una holding di partecipazione in startup e in società innovative non è banale». Marco Gay, amministratore delegato di Digital Magics, commenta così con Il Sole 24...