Marcolin, ricavi in crescita del 19,6% a 283,7 milioni nel primo semestre

Buona evoluzione per i ricavi di Marcolin nei primi sei mesi dell’anno. Il gruppo, guidato da Fabrizio Curci, ha registrato vendite nette pari a 283,7 milioni di euro, in crescita del 19,6% rispetto al medesimo periodo del 2021 e del 10,1% rispetto al 2019. Positivo l’andamento di tutte le aree geografiche: in particolare in EMEA (+17.4%) e Americas (+18.8%) che assieme rappresentano quasi il 90% delle vendite nette. in miglioramento anche i risultati in Asia (+5.3%) e nel resto del mondo (+51.2%).



A livello di redditività, il margine operativo lordo (Ebitda) adjusted ha raggiunto l'ammontare di 40,5 milioni, in incremento del +21,3% rispetto al medesimo dato consuntivato al 30 giugno 2021. Altrettanto positivo l'andamento dell'Ebitda margin adjusted che raggiunge il 14,3% delle vendite nette, in incremento rispetto al 12,3% consuntivato nel primo semestre 2019.

«Tali risultati sono stati raggiunti grazie all'ottimo mix delle vendite, sia in termini di brands sia di canali distributivi e ad una continua spinta all'efficienza produttiva e di approvvigionamento nonostante le difficoltà legate all'effetto negativo dell'inflazione che ha impattato prevalentemente i costi di trasporto (con riferimento all'incremento dei costi dell'energia elettrica, ancorché presenti, non hanno avuto effetti significativi sulla marginalità).Nonostante la stagionalità del business che vede tipicamente un assorbimento di cassa nel primo semestre, l'indebitamento finanziario netto adjusted resta pressoché stabile e allineato a fine 2021, grazie ad una disciplinata gestione del capitale circolante netto» si legge nella nota della società.