Marcolin, utile in crescita a 13,5 milioni su ricavi saliti del 3%

Dati in crescita per Marcolin nei primi nove mesi dell’esercizio sia a livello di fatturato sia di redditività. L’azienda del settore dell’eyewear ha chiuso il periodo con vendite nette consolidate pari a 421,6 milioni di euro (in incremento del 3% a cambi correnti rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente). Rispetto ai primi nove mesi del 2022, continua la crescita delle performance di Marcolin in un mercato ad alto potenziale come quello asiatico (+86% a cambi correnti e +91% a cambi costanti); positiva la performance dell’area EMEA (+4% a cambi correnti e +5% a cambi costanti); mentre risulta in lieve flessione nei primi nove mesi del 2023 la performance nel continente americano (-4% a cambi correnti, -2% a cambi costanti).

La redditività del gruppo

Il margine operativo lordo (Ebitda) adjusted ha raggiunto l’ammontare di 64,6 milioni di euro, facendo segnare un importante incremento del 28% rispetto ai €50,5 mln consuntivati nello stesso periodo dell’esercizio precedente. L’utile netto si è attestato a 13,5 milioni di euro (+11,7 milioni di euro rispetto lo stesso periodo del 2022).

L’acquisizione di ic!berlin

I primi nove mesi dell’anno sono stati caratterizzati dall’operazione strategica relativa alla sottoscrizione dell’accordo di licenza con The Estée Lauder Companies (ELC) per TOM FORD Eyewear. Ma soprattutto il gruppo ha di recente concluso l’acquisizione di ic! berlin, realtà dell’occhialeria indipendente fondata a Berlino nel 1996.

La società tedesca gestisce internamente la progettazione, la prototipazione, la produzione e l’assemblaggio delle proprie montature di lusso, da vista e da sole. Marcolin assume il controllo totale dell’azienda, integrando nella propria organizzazione circa 140 dipendenti localizzati principalmente nell’headquarter di Berlino, nello stabilimento produttivo e nelle due filiali in Giappone e Stati Uniti.

«L’acquisizione - si legge in un comunicato - nasce con l’obiettivo, per Marcolin, di aumentare la propria expertise nella lavorazione del metallo e ampliare il portafoglio dei marchi di lusso, un comparto dalle grandi potenzialità, rinforzando inoltre la propria posizione commerciale in aree fondamentali come Asia ed Europa».