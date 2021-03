Marconi (Plurima): «La distribuzione dei vaccini è la più grande sfida logistica della storia, in futuro non escludo la Borsa»

La distribuzione dei vaccini sta andando bene, noi in quanto azienda leader nella logistica sanitaria in Italia siamo in prima linea. Ad esempio, in Umbria siamo stati protagonisti di una joint venture, insieme ad altre due aziende, finalizzata a gestire la catena del freddo, abbiamo messo a punto una soluzione per il trasporto e la conservazione dei vaccini a -80°. In Toscana, come in Veneto ed Emilia Romagna, siamo stati i primi a consegnare le dosi di vaccino, dando il via alle prime vaccinazioni per gli operatori sanitari. Ora è importante continuare a ritmo sostenuto il processo di distribuzione che deve, quindi, essere il più efficiente possibile.

A marzo scorso avete raccontato le problematiche vissute con l’arrivo della pandemia e il ruolo che siete stati chiamati a svolgere con la distribuzione di mascherine, materiali per le terapie intensive e altri presidi medici. Ora si è normalizzata la situazione?

Lo sforzo logistico per la gestione e la distribuzione dei presidi medici, dei dispositivi di protezione individuale e di altro materiale sanitario è ancora molto intenso, la situazione è ancora critica, siamo lontani dalla normalità. Se nei mesi più duri l’intero sistema logistico e sanitario italiano, di cui anche noi facciamo parte, ha saputo dimostrare una capacità responsiva senza precedenti di fronte ad una crisi inaspettata, ora è più abituato ai ritmi di lavoro imposti dalla crisi e a far fronte alle difficoltà. È stata, e lo è ancora, una sfida, abbiamo imparato che unendo le forze di tutti gli attori della supply chain si possono raggiungere importanti risultati. Come pensate di chiudere il 2020 e che aspettative per il 2021?Per il 2020, prevediamo di chiudere l’anno in positivo, in questi mesi abbiamo infatti consolidato la nostra posizione quali leader in Italia nella logistica sanitaria. Ritengo che nel 2021 cresceremo ancora, soprattutto in relazione alla nostra funzione nel processo di stoccaggio e distribuzione dei vaccini, già definito come la più grande sfida logistica della storia.

Ad aprile 2018 siete stati ammessi al programma Elite di Borsa, pensate anche a una quotazione nell’ambito di qualche anno?

L’entrata nel programma Elite è sicuramente un’ottima opportunità, un acceleratore di crescita. La quotazione è spesso una scelta naturale per molte aziende che partecipano al programma, per cui non escludo che nei prossimi anni possa realizzarsi il percorso verso la Borsa anche per noi. Grazie al programma Elite, abbiamo ora le competenze e la visibilità necessaria per considerare un percorso di questo tipo.