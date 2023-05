Mare, «Evitare la frammentazione per garantire competitività»

Mare motore di crescita

Lo stesso ministro, collegatosi in video con il meeting, ha confermato la volontà di puntare, con il Piano del Mare, sulle convergenze. Anche perché «il mare - ha affermato - sta diventando il motore di crescita, che era rimasto a lungo spento, di molte regioni italiane, in particolare nel Mezzogiorno».

A sottolineare i numeri della blue economy in Italia ci ha pensato il presidente di Confitarma e della Federazione del mare, Mario Mattioli: «Ha un valore - ha evidenziato - di 135 miliardi, quasi il 9% del Pil, con 220mila aziende e un milione di addetti. La blue economy è il nostro petrolio. Oggi finalmente abbiamo un ministero del Mare e il governo sta lavorando bene sul tema, ma dobbiamo operare tutti insieme per fare sistema».

Necessario sburocratizzare

In linea con Mattioli il presidente di Confindustria nautica, Saverio Cecchi, che ha posto l’accento, al pari del numero uno di Confitarma, sulla necessità, per il settore, di «una sburocratizzazione», che sia in grado, tra l’altro, di rendere più rapidi i processi per attuare i dragaggi nei porti.

Al summit ha partecipato anche il ministro del Turismo, Daniela Santanché. «Nel settore marittimo - ha chiosato - oggi c’è lavoro ma non ci sono i lavoratori; questo è un problema. Non ci sono, non perché non vogliano fare quel lavoro, ma perché la burocrazia non permette di poterli metterli a bordo. E quando arrivano i grandi yatch diventa complicato far scendere l’equipaggio a terra. Noi dobbiamo lavorare su questo e il Governo è impegnato sul tema».



