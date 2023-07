Mare fuori 3 arriva su Netflix, genesi della serie dei record che piace alla Gen Z

3' di lettura

Il terzo capitolo del fenomeno seriale “Mare fuori”, dopo il successo ottenuto su RaiPlay e su Rai 2, sbarca su Netflix a partire da mercoledì 26 luglio. Un ritorno a casa per la saga che racconta amori, amicizie e rivalità di un gruppo di giovani detenuti in un istituto penitenziario minorile a Napoli, ispirato al carcere di Nisida.

D'altronde, è stata proprio la distribuzione sulla piattaforma di streaming delle prime due stagioni, pur dopo riscontri positivi anche nella messa in onda televisiva, a sancire l'esplosione della serie prodotta da Rai Fiction e Picomedia. Ora, i dodici episodi della terza stagione ricca di nuovi protagonisti e colpi di scena, che hanno fatto appassionare il pubblico sin dall'uscita, avvenuta a febbraio prima in esclusiva RaiPlay e poi riproposta in sei serate su Rai2, si apprestano a tornare sugli schermi per registrare altri record, coinvolgendo nuovi target e confermandosi ancora una volta un “miracolo” nazionale e non solo.

Il successo della terza stagione: i numeri da record

Oltre 105 milioni di visualizzazioni su RaiPlay in appena un mese, per un totale di 45 milioni di ore di visione. Sono i dati che descrivono il successo ottenuto dalla terza stagione di “Mare Fuori” e che evidenziano un cambio di paradigma della televisione generalista italiana. Non a caso, si tratta della prima fiction Rai ad uscire integralmente su Rai Play e, solo in un secondo momento, sul lineare.

Una scelta inedita, per valorizzare una piattaforma in costante competizione con grandi potenze come Netflix, Prime Video e Disney, che si è rivelata vincente. Basti pensare che, a sole ventiquattro ore dal lancio, i primi sei episodi della terza stagione hanno registrato 8 milioni di visualizzazioni, per 3 milioni e 500 mila ore di visione. Cifre notevoli, ulteriormente migliorate con il rilascio delle ultime sei puntate che, in appena un giorno, hanno toccato quota 12 milioni di visualizzazioni per un totale di 5,7 milioni di ore viste.

Esiti fortunati che sono stati confermati anche dalla messa in onda in prima serata su Rai 2. Come riporta il sito Davidemaggio.it, i due episodi iniziali hanno infatti interessato 1.291.000 spettatori con il 7,2% di share.