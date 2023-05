Mare Group cresce ancora nel 2022: 5 acquisizioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Mare Group, impresa campana di servizi tecnologici e digitali, è campione di fusioni per averne completate cinque nel solo 2022. Operazioni che sono servite alla giovane azienda per sbarcare su nuovi mercati e acquisire competenze.

La prima risale al 19 luglio quando l’azienda di Antonio Maria Zinno – recentemente nominato Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana – ha acquisito il 52% di Delta Aves s.r.l., realtà imprenditoriale che opera nell’ambito dell’ingegneria di produzione, principalmente a servizio dell’aerospazio. L’azienda nell’ultimo trimestre 2021 aveva realizzato un ‘'laboratorio di meccanica'', dove sviluppare prototipi e attrezzature per l'efficientamento dei processi di produzione. L’acquisizione di Delta Aves ha permesso a Mare Group di ampliare l’offerta di servizi, aggiungendo competenze e conoscenze nel campo della progettazione e realizzazione di prototipi.

È invece del 22 novembre il closing dell’acquisizione del 100% della Syenmaint s.r.l., società proprietaria di 5 brevetti, tra cui quello di SYENMAINT® Platform, una piattaforma digitale integrata che offre soluzioni avanzate di manutenzione predittiva attraverso l’utilizzo di tecnologie innovative. Le diverse verticalizzazioni della piattaforma abilitano il monitoraggio e la diagnostica degli asset in svariati settori industriali, ridurre i costi e migliorare l’affidabilità e la qualità del servizio offerto. L’acquisizione di Syenmaint ha permesso a Mare Group di acquisire sia il know-how che i brevetti della società e le ha aperto le porte del settore ferroviario che il Gruppo ancora non presidiava.

Nello stesso giorno, il 22 novembre, è stata ultimata anche l'acquisizione del restante 24% di Mocrea s.r.l., startup innovativa già controllata dal Gruppo sin dalla sua costituzione, avvenuta nel 2019. Attraverso l'acquisizione del 100%, Mare Group ha inglobato al suo interno l’esperienza di Mocrea nel settore della trasformazione digitale e del marketing orientato ai dati, come valore aggiunto per il proprio portafoglio di servizi e prodotti. Il software Marker di Mocrea è uno strumento utile all’analisi di mercato che usa l’intelligenza artificiale per raccogliere e analizzare dati in modo efficace. Marker è in grado di aggregare, elaborare e modellare i dati provenienti da fonti diverse, fornendo informazioni utili per supportare le decisioni strategiche, migliorare i margini e aumentare le conversioni.

È datata 5 dicembre 2022 l'acquisizione del 51% di Aprea Metalgroup, società del settore delle lavorazioni meccaniche di precisione e specializzata nella progettazione e costruzione di macchine per la manutenzione delle linee ferroviarie, tranviarie, metropolitane e, più in generale, nella progettazione e realizzazione di impianti oleodinamici industriali. Infine, sempre a dicembre è la volta di Sintex, società di consulenza informatica presente sul mercato sin dal 2001, acquisita integralmente da Mare Group.