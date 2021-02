Mare, lago e hinterland attirano nuovi residenti nell’anno del Covid I cambi di residenza nell’anno del Covid, seppur ridotti in termini assoluti rispetto agli anni precedenti, hanno premiato territori capaci di offrire qualcosa in più, in termini di qualità della vita

Covid, voci da Codogno un anno dopo: "Fu uno tsunami"

I cambi di residenza nell’anno del Covid, seppur ridotti in termini assoluti rispetto agli anni precedenti, hanno premiato territori capaci di offrire qualcosa in più, in termini di qualità della vita

5' di lettura

Destinazione mare, lago oppure hinterland. I cambi di residenza nell’anno del Covid, seppur ridotti in termini assoluti rispetto agli anni precedenti, hanno premiato territori capaci di offrire qualcosa in più, in termini di qualità della vita.

Dal Ticino a Castel Volturno

Il comune di Bereguardo (Pavia), nel parco naturale della Valle del Ticino, senza contare nascite e decessi che purtroppo hanno marcato il bilancio demografico lombardo, in piena pandemia ha conquistato più di 7 nuovi residenti ogni 100 abitanti. Ma anche Castel Volturno, nel Golfo di Gaeta in provincia di Caserta, ha chiuso gli ultimi 12 mesi con ben 740 residenti in più. E tra i centri maggiori, oltre i 65mila abitanti, ben cinque su dieci sono dell’Emilia Romagna, che si conferma così uno dei territori più attrattivi, con un saldo positivo nei cambi di residenza per oltre 1.600 unità anche a Bologna.

Loading...

I TRASFERIMENTI DI RESIDENZA NELL’ANNO DEL COVID I Comuni con il tasso di attrattività tra iscrizioni e cancellazioni anagrafiche (esclusi morti e nuovi nati) più marcato in rapporto alla popolazione residente. Periodo ottobre 2019 - ottobre 2020. (Fonte: elaborazione Sole 24 Ore su Bilanci demografici mensili di Istat)

La spinta dello smart working

A distinguersi sono i Comuni con il maggiore tasso di attrattività (saldo tra iscrizioni e cancellazioni anagrafiche in rapporto alla popolazione residente) relativo agli ultimi 12 mesi disponibili, suddivisi in base a cinque fasce dimensionali. I dati Istat relativi a oltre 7.900 Comuni italiani, aggiornati a ottobre 2020, considerano i trasferimenti di residenza da altri Comuni, quelli da o verso l’estero e le variazioni legate a irreperibilità o le rettifiche anagrafiche svolte dagli uffici.

A determinare questi picchi sono diversi fattori: trend di lungo periodo legati alla crescita di alcuni centri “satellite” di aree metropolitane, snodi infrastrutturali e viari, immigrazione, oppure scelte finalizzate a conseguire il minor carico fiscale sugli immobili. Ma non solo: le variazioni all’anagrafe nel 2020 sono state influenzate dalle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria. Anche se per le autorità poteva bastare un cambio di domicilio a giustificare gli spostamenti, in alcuni casi si è deciso di cogliere l’occasione per un cambio di vita, più o meno temporaneo.

Da Pesaro a San Benedetto

Chi ha lasciato la città, complice lo smart working, ha cominciato ad apprezzare la vita fuori dai centri urbani più grandi. Magari scegliendo di trasferirsi vicino al mare. Se il saldo migratorio di Pesaro è in crescita - da diversi anni - anche a causa della fusione realizzata a luglio con il Comune di Monteciccardo (1,639 residenti), a confermare la fuga verso le spiagge ci pensa San Benedetto del Tronto dove «il saldo migratorio a fine 2020 è positivo per 459 unità», conferma il sindaco Pasqualino Piunti. In pratica, in un anno la popolazione è aumentata di quasi dell’1 per cento. I motivi? «La città vocata al turismo, fortemente attrattiva per qualità della vita, livello dei servizi, importanza attribuita alle relazioni tra le persone. Ci sono tante seconde case - aggiunge il sindaco - che in questo periodo è probabile siano diventate per molte famiglie abitazione principale. Il picco dei trasferimenti è stato raggiunto a marzo quando la pandemia picchiava duro al Nord e qui i contagi erano limitati».