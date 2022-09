Mare o montagna: non sempre è necessario scegliere

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Con il 1858 Iced Sea Automatic Date, Montblanc esplora le profondità marine e scende fino a 300 metri di profondità: un subacqueo dalle performance importanti. L'aspetto curioso sulla nascita di questo modello è che l'ispirazione è arrivata da un luogo le cui caratteristiche naturali sono ben lontane da quelle più classiche e affini a questo tipo di orologio, ma che tuttavia sono molto vicine al dna della maison. Che dunque non ha rivolto il suo sguardo verso mari dalle acque cristalline, osservando pesci colorati che sbucano da ogni parte nella barriera corallina, bensì verso il Mer de Glace. SI tratta di un grandioso ghiacciaio vicino a Chamonix il cui ghiaccio esteticamente presenta una serie di particolarissime linee, disegni frutto di un lavoro operato in millenni dalla natura. Ecco quindi che, protetto da una cassa di 41 mm di diametro sulla quale di trova la lunetta girevole unidirezionale con anello in ceramica per calcolare i tempi di immersione, il quadrante laccato è stato lavorato per ricordare quelle trame uniche. Non è stata un'impresa facile, perché bisognava avvicinarsi il più possibile a quell'effetto unico, un perfetto mix di luminosità e profondità (e su un quadrante spesso solo 0,5 mm, peraltro). Montblanc ha trovato la soluzione guardando al passato e utilizzando così una tecnica decorativa chiamata gratté boisé. L'orologio si può scegliere in tre versioni: con quadrante e lunetta blu, nero o verde.

Tutti i modelli che compongono la famiglia di 1858 Iced Sea Automatic Date Montblanc montano una cassa in acciaio di 41 mm di diametro impermeabile fino a 300 metri di profondità e il movimento meccanico a carica automatica. Grazie alla tecnica decorativa gratté boisé, il quadrante laccato riproduce il motivo che ricorda le trame sul ghiaccio del ghiacciaio Mer de Glace. Costa a partire da 2.820 euro.

Dal punto di vista più strettamente tecnico, il 1858 Iced Sea Automatic Date Montblanc vanta la certificazione di sicurezza ISO 6425, propria dei modelli subacquei di un certo livello e usa del materiale luminescente come il Super-Luminova su indici, lancette e sul punto a ore 12 per garantire la massima visibilità. Non va poi dimenticato che ognuno di questi orologi ha superato tutte le prove di resistenza (alla profondità, ai campi magnetici, agli urti e alla temperatura) del Montblanc Laboratory Test 500. Movimento automatico con datario. Disponibile con bracciale in acciaio e con un cinturino in caucciù, facilmente intercambiabili. Anche quando si tratta creare un subacqueo con queste caratteristiche così importanti, Montblanc non può non guardare alle sue amate montagne. E il viaggio continua.