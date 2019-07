Mare o montagna? Viaggio estivo nell’economia delle località di vacanza

2' di lettura

Non sono molti i Paesi che possono permettersi di mettere a confronto mete di mare e di montagna. È un privilegio italiano ed è per questo che Il Sole 24 Ore lancia il “#SummerGame24” proprio immaginando un ideale derby tra luoghi marini e località montane scandito in nove puntate dove i nostri inviati racconteranno 18 mete, molte delle quali celebrate su scala internazionale.



Ne esploreremo il potenziale turistico, la qualità della loro offerta per vacanzieri, il posizionamento di mercato, la valorizzazione dell’industria culturale, le proposte sportive. E il tutto naturalmente si tradurrà nel racconto di una vera e propria dote economica di cui magari non sempre abbiamo consapevolezza.



Lo diciamo subito: non ci sono precedenti, né criteri obiettivi se non quelli di una legittima scelta giornalistica che, in quanto tale, risulterà arbitraria. È un gioco con cui vogliamo celebrare l'unicità di un territorio invidiato - a ragione - in tutto il mondo; sarà solo un atto di amore per la nostra Italia con cui per un attimo dimenticheremo gli affanni quotidiani, i timori per l'economia e il chiasso delle polemiche politiche. Sarà anche un modo per rendere voi che leggete protagonisti di una scelta difficile: stabilire, di volta in volta, quale sia la località più meritevole del vostro gradimento.



Lo dovrete fare attraverso il sito, rispondendo al sondaggio settimanale che vi sottoporremo ogni venerdì.



Le otto puntate saranno pubblicate il venerdì, a partire dal 19 luglio. Il tempo per votare è di una settimana. Il venerdì successivo annunceremo il risultato della sfida precedente. Alla fine si avrà un quadro da cui si capirà se preferite il mare o la montagna e quale sarà la località vincitrice.