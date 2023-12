Marelli, per Crevalcore in corsa Tecnomeccanica e Niche Fusina

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Per la vicenda della Marelli di Crevalcore «siamo all’ultimo miglio» dicono diverse fonti. Domani sarà il giorno decisivo al Mimit, il ministero delle Imprese e del Made in Italy, dove si incontreranno i vertici dell’azienda – dal 2019 unita a Calsonic Kansei e parte del Gruppo americano Kkr – i sindacati e la Regione Emilia Romagna che in queste settimane ha fatto da collettore di proposte e da garante.

Due le aziende favorite per rilevare lo stabilimento specializzato nella lavorazione di componenti in alluminio per l’automotive. La prima è la Tecnomeccanica, fonderia concentrata nella produzione di componenti di precisione pressofusi in alluminio per l’automotive, in provincia di Novara; la seconda realtà è la Niche Fusina Rolled, multinazionale parte del Gruppo americano Dada, partecipata anche da Invitalia, con stabilimento alle porte di Venezia. Saranno piano industriale e ricadute occupazionali a determinare quale delle due proposte avrà la meglio.

Loading...

La due diligence

Lo stabilimento Marelli di Crevalcore conta 230 addetti tra operai e impiegati e due linee di produzione, quella relativa ai componenti in plastica sarà trasferita nello stabilimento di Bari, l’altra sarà ceduta alla futura proprietà. La fase di due diligence è iniziata il 6 novembre scorso ed è stata portata avanti con il massimo del riserbo per garantire che le trattative potessero svolgersi senza intoppi. Sindacati e istituzioni hanno ottenuto, nero su bianco, che le proposte industriali abbiano come obiettivo potenziale quello di assorbire 150 lavoratori. Per il resto saranno attivati percorsi di trasferimento presso altri siti (con incentivi), opzioni di esodo volontario e iniziative di collocamento attivo presso altre realtà.

Questo anche come frutto del lavoro svolto da Viale Aldo Moro che ha vestito da subito i panni di garante super partes di trattative serie e leali e che si è impegnato garantendo la disponibilità a supportare con tutti gli strumenti normativi e finanziari a disposizione della Regione la reindustrializzazione del sito, avendo capito che la specializzazione e diversificazione nelle lavorazioni in alluminio avrebbe portato valore aggiunto a tutta la motor valley impegnata nella conversione all’elettrico. E mentre tranquillizzava lavoratori e sindacati, la Regione presidiava anche Marelli, per assicurarsi un concreto supporto economico nell’accompagnare il passaggio a una nuova proprietà nonché il ricollocamento dei lavoratori in esubero. Aspetti che saranno affrontati domani a Roma, al tavolo del Mimit.

Il ruolo della Regione Emilia-Romagna

Dal canto suo la Giunta Bonaccini conferma di essere pronta a mettere in gioco la legge 14/14 per l’attrazione di investimenti, i fondi per l’efficientamento energetico, quelli per la ricerca, tutti strumenti già nella cassetta degli attrezzi della regione, disponibili appena sarà conclusa l’operazione. E si parla di oltre venti milioni di investimenti in ballo nei 65mila mq di stabilimento bolognese, sempre manutenuto e operativo, in grado di allargare lo spettro di attività senza interruzioni ma che ha pagato il calo dei volumi produttivi delle commesse del settore auto, Stellantis inclusa, accumulando perdite per circa 15 milioni dal 2020, con un risultato negativo atteso per il 2023 pari al -15%. La sfida per la nuova proprietà sarà quella di consolidare e rilanciare lo storico polo produttivo di Bologna, con la variabile sulla possibile riconversione delle produzioni in essere.