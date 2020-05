Marelli, laboratori di Torino a servizio dell’auto connessa

L’auto connessa

Venaria Reale è il Centro di ricerca di riferimento per lo sviluppo dei sistemi per l’auto connessa e la guida assistita, con investimenti importanti nelle attività di progettazione, prototipazione, testing e validazione dedicati a plance digitali, Infotainment e Telematica. A Torino poi sono attivi i laboratori del centro di Ricerca e Sviluppo dedicato al Lighting and Body Electronics (LBE) e ai Sensori per sistemi avanzati di assistenza alla guida (Adas). Riunendo in unico luogo dedicato diversi know-how, il centro sarà fondamentale per supportare le attività nell’ambito dell’elettronica dedicata all’illuminazione del veicolo e alla “Body Electronics”, l’elettronica di bordo, che sovrintende alle principali funzioni dell’automobile. Inoltre nell’area dedicata ai sistemi avanzati di assistenza alla guida, un focus particolare sarà posto sullo sviluppo di sensori e videocamere, con la presenza di un laboratorio con camera oscura per test ottici su Lidar (dispositivi di telerilevamento per determinare la distanza di un oggetto o di una superficie utilizzando un impulso laser) e telecamere.

In linea generale, il trend della connettività è trasversale a più funzionalità del veicolo in futuro, perché permetterà alle automobili di comunicare con l’ambiente circostante, con altre vetture e consentirà di aumentare i contenuti di infotainment a bordo veicolo a disposizione dei passeggeri. Tutti ambiti direttamente collegati, per Marelli, alla storica competenza dell’azienda nel campo dell’elettronica.

Marelli sviluppa tecnologie per la mobilità connessa e autonoma fin dai primi anni 2000. Tra le nuove frontiere, ci sono i sistemi di navigazione e infotainment, i quadri strumento e display, i dispositivi telematici, la famiglia dell’elettronica di bordo, i sistemi per il parcheggio autonomo e quelli per abilitare il sorpasso di altri veicoli. Lo Smart Corner™ Marelli, in particolare, ha rappresentato una piattaforma capace di integrare i sensori necessari per la guida autonoma nei proiettori e nei gruppi ottici posteriori.

La marccia verso l’elettrificazione delle vetture dunque avanza spedita e coinvolge tanto il motore quanto gli altri sistemi a bordo. E se in passato erano numerose le centraline elettroniche destinate a gestire un numero specifico e limitato di funzioni del veicolo, oggi invece si va verso un sistema sempre più centralizzato, con poche centraline elettroniche molto più potenti, capaci di sovrintendere un numero vasto di funzioni del veicolo. Dal movimento ai sistemi di ausilio alla guida fino all’interfaccia uomo-macchina più evoluta.