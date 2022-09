Marelli Motorsport e Politecnico di Torino insieme sullo sviluppo di auto elettriche ad alte prestazioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Obiettivo: un inventer multilivello per la trazione elettrica

La business unit Motorsport del fornitore automotive globale Marelli vanta una consolidata esperienza nello sviluppo di sistemi ibridi ed elettrici per i principali campionati motorsport e, insieme al Power Electronics Innovation Center (PEIC) del Politecnico di Torino hanno messo in essere una collaborazione volta alla progettazione e prototipazione di un innovativo inverter multilivello da 900 V a elevata potenza per la trazione elettrica, basato sulla tecnologia GaN.Il nitruro di gallio, una tecnologia all'avanguardia che può raggiungere frequenze di commutazione senza precedenti e ridotta energia di commutazione, consente una drastica riduzione dei componenti passivi (ad es. induttori, condensatori, trasformatori), mantenendo al contempo una straordinaria efficienza. Negli ultimi anni, la tecnologia GaN è andata evolvendosi rapidamente in termini di prestazioni di conduzione e commutazione. Inoltre, poiché i dispositivi GaN laterali vengono costruiti su wafer di silicio standard, il loro costo è già estremamente competitivo.

Le opportunità aperte dalla tecnologia GaN

La tecnologia GaN apre nuovi orizzonti nell'ambito della progettazione dei convertitori di potenza, il campo nel quale la collaborazione punta ad eccellere in termini di architetture multilivello ad alta efficienza, gate driving, affidabile ed ottimizzata parallelizzazione dei dispositivi, tecnologie di capacitori ad alta frequenza e temperatura, integrazione di capacitori e semiconduttori su circuiti stampati volta alla riduzione costi, soluzioni di raffreddamento avanzate.

Più rapidità nello sviluppo

La collaborazione tra Marelli Motorsport e Politecnico di Torino consente un ritmo di sviluppo più rapido nel campo della tecnologia innovativa Wide Band Gap applicata ai convertitori di potenza. In particolare, il GaN si sta rivelando molto promettente per quanto riguarda i dispositivi di commutazione ad alta frequenza, anche a livelli elevati di tensione e potenza. Tutto fa pensare che questa nuova tecnologia avrà un futuro brillante nel mercato dell'elettrificazione dei veicoli.Il concept study è iniziato nel 2021 e attualmente si trova nella fase di prototipizzazione, che prevede due fasi di sviluppo entro la fine del 2022. Il fornitore dei componenti in GaN selezionato per la fase di prototipizzazione è VisIC Technologies, un leader mondiale nelle soluzioni al nitruro di gallio (GaN) per applicazioni ad alta tensione nel settore automotive.Oltre al Motorsport, che è sempre all'avanguardia nell'innovazione grazie alla sua capacità di progettare e testare tecnologie in modo rapido e in condizioni difficili, il know-how e le tecnologie acquisite nell'ambito di questa collaborazione per Marelli saranno fondamentali anche in vista della loro applicazione nelle tecnologie di produzione in serie.