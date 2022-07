Marelli presenta un nuovo inverter al carburo di silicio da 800 Volt

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Marelli ha scelto il Congresso Internazionale VDI “Dritev” (Drivetrain Transmission Electrification in Vehicles), che si tiene a Baden Baden in Germania, per svelare la sua nuova piattaforma per inverter al carburo di silicio (SiC) da 800 Volt. I benefici apportati sono molteplici secondo il produttore italiano. Si parte da una maggiore efficienza, ovvero è in grado di estrarre più energia dalla batteria del veicolo elettrico. Di conseguenza aumenta l’autonomia, e consente anche tempi di ricarica più rapidi. Altra caratteristica molto importante sono le dimensioni e il peso ridotti. Questo consente di avere ulteriori vantaggi in termini di costi e sostenibilità, consentendo ai produttori di realizzare veicoli con batterie sempre più piccole. Il tutto lo si deve al carburo di silicio, elemento fondamentale per offrire prestazioni anche in presenza di temperature molto alte e voltaggio ai massimi livelli. Questa tecnologia, molto adatta per la realizzazione di inverter, consente la conversione da corrente continua (DC) prodotta dalle batterie a corrente alternata (AC) utilizzata per far funzionare i motori elettrici. Inoltre, la resistenza termica, tra i componenti SiC è il liquido di raffreddamento è ora notevolmente migliorata.

Da sottolineare che il software è sviluppato internamente da Marelli ed è integrato in una ECU posizionata all’interno dello stesso inverter. Ovviamente questo software è conforme a tutti gli standard richiesti per questo tipo di applicazioni.

Loading...

La nuova piattaforma SiC da 800 volt completa la gamma di inverter del produttore italiano che a listino ha già versioni da 400 volt basate sia su IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) sia su carburo di silicio.